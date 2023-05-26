Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Утечка тестов процессора Intel Core Ultra 7 дает первый взгляд на производительность Meteor Lake
Сам результат теста довольно слабый, но мы бы не придавали этому большого значения; поскольку это ранний эталонный образец, и его производительность почти наверняка не соответствует конечному продукту.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-9000р на RTX 4070 Gigabyte

реклама

Эта последняя утечка касается процессора Core Ultra 7 1003H, и она поступила к нам через бота Benchleaks в Twitter. Этот процессор появился в базе данных Puget Systems Pugetbench, а позже был удален, но все еще существует на скриншотах. 

Самое интересное, это раздел "Системные характеристики" в списке справа, который показывает, что рассматриваемый процессор был протестирован с парой модулей SODIMM DDR5, работающих на скорости 5600 МТ/с, и что включенная в него графика вполне может называться Arc., точно так же как дискретные графические процессоры синей команды. К сожалению, PugetBench не раскрывает конфигурацию ядра или тактовую частоту тестируемого процессора, поэтому из этой утечки больше нечего почерпнуть.

Бернард Фернандес из Intel признал, что компания проведет обновление бренда с запуском Meteor Lake, поэтому номенклатура Core Ultra почти наверняка подтверждена. Что не подтверждено, так это то, будет ли она применяться ко всему диапазону процессоров Meteor Lake или "Ultra" будет сопровождаться другими дескрипторами, такими как "Super" или старый фаворит Intel "Extreme".

Что касается темы Meteor Lake, Intel только что опубликовала сообщение в блоге, в котором рассказывается о будущих процессорах и преимуществах интегрированных универсальных процессоров этих чипов или VPU. Это сопроцессоры ИИ, предназначенные в первую очередь для ускорения задач логического вывода ИИ, таких как обработка изображений.

рекомендации
Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

В рамках этого поста Intel упоминает, что планирует поставить "миллионы" процессоров Meteor Lake в течение следующего года. Если это произойдет, компания должна начать их поставки как можно раньше, так что мы возможно совсем близки к запуску процессоров Intel 14-го поколения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#meteor lake #core ultra 7
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel 14-го поколения Raptor Lake c частотой в режиме boost до 6,2 ГГц ожидается в сентябре
В бенчмарке PugetBench был обнаружен новый процессор Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7 1003H протестирован в PugetBench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин объявил о выводе ЧВК Вагнер из Бахмута, но оставил в городе двух бойцов
26
Пригожин рассказал о судьбе Артёмовского завода шампанских вин, который планировал передать хозяевам
6
В Америке создают искусственный интеллект коллектора - звонить и выбивать долги будет бот
4
Глава Генштаба США: Украина отвоюет свои территории, но не в ближайшее время
14
В Киеве «не знают», откуда у диверсантов в Белгородской области взялась американская техника
9
Вашингтон собирается отправить истребители пятого поколения на Украину
42
ЧВК «Вагнер» начала выход из Артёмовска (Бахмута) и передачу города ВС РФ
4
Пригожин исполнил обещание и вернул тело бойца из США в рамках обмена пленными
+
Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» и показал на видео, как учатся и отдыхают «музыканты»
5
Илону Маску разрешили провести испытания мозговых имплантов на людях
2
ВС РФ с помощью реактивной установки разминирования УР-77 "Змей Горыныч" атаковали опорник ВСУ
+
Михаил Подоляк: Украина имеет полное право атаковать Крым с помощью ракет и истребителей
7
Минобороны сообщило о перехвате двух поставленных Британией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
3
Подоляк: ЧВК "Вагнер" не позволят вывести свои войска из Бахмута, а Пригожин теперь соперник властей
3
ЧВК «Вагнер» начала тактическую операцию по выходу из Бахмута – в городе останется Бибер и Долин
1
Google будет показывать рекламу с помощью генеративного ИИ и уже начинает тестирование
+
Ethereum (ETH) держится лучше BTC, несмотря на падение рынка
+
CNN: Дефолт нанесёт непоправимый ущерб американской экономике
9
ВСУ тренируются прорывать российские оборонительные сооружения на Challenger 2
8
47 смартфонов Xiaomi получили стабильную российскую версию прошивки MIUI 14 на Android 13
3

Популярные статьи

Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
67
ВС России ежедневно сбивают 330 украинских БПЛА - сообщают британские разведчики
8
Пилот ВВС Индии рассказал о МиГ-25 Foxbat, предшественнике МиГ-31 и о том, как он громил врагов
4
Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
17
5 причин не покупать новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600
57
Тестирование золотого GeForce'а, или что лучше для видеопамяти - объём или шина
52
Какие сборки ПК советуют сейчас в интернете - обзор и разбор
22
ВВС США показали бомбу, способную уничтожить ядерный объект Ирана глубоко под землей
8
Обзор твердотельного накопителя ADATA Legend 960 объемом 1 Тбайт
5
PlayStation Showcase: нет, я не плачу - это просто дождь
12

Сейчас обсуждают

Имя
21:30
если уж 1660ti то может 1080ti?
5 видеокарт до 25 000р, которые тянут популярные игры в 1080р и доступны в российской рознице
Елена Барыбина
21:28
Ума не приложу для чего выпустили такой тв с разрешением 16K., то ли для игр (но для каких?) то ли для просмотра??) Как по мне ну такое....для меня и kivi 65"с разрешением 4к хватает с головой, чтобы ...
Компания BOE представила 110-дюймовый нативный 16K экран, с которым не справятся даже две RTX 4090
Китя.
21:27
Лучшая это по отношения цена и качество. Это Авито 6900хт стоит 40-45р. а 4090 200р почти в 5 раз дороже. а по мощности даже не мощнее чем 2 раза. вот так синий клоун.
AMD Radeon RX 7600 подешевела до 259 евро всего через день после запуска
SeTi2019
21:24
У нормальных оффлайн игр есть предисловие, сюжет, развязка сюжета и финал. Никогда не понимал, что в этих онлайн баталиях.... Бегают друг за другом и все, ни начала, ни конца, ни истории, ни финала, т...
WoT это жадность
слава хвостиков
21:24
Чухан,откуда тявкаеш,явно из под пана,укросвиная падаль!
Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» и показал на видео, как учатся и отдыхают «музыканты»
Андрей Андреев
21:24
Молодцы российские войска!
Минобороны сообщило о перехвате двух поставленных Британией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
lion77815
21:22
Да да. И газ по пять тыщ ...
Вашингтон собирается отправить истребители пятого поколения на Украину
слава хвостиков
21:21
Евгений Викторович, настоящий мужик и патриот РОССИИ!!!ВАГНЕРА,ГЕРОИ!!!Как же я вам сейчас завидую,что не с вами!Жаль болячки не дают,хотя уже полтинник,но водитель с 91 года, КамАЗ знаю от и до!
Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» и показал на видео, как учатся и отдыхают «музыканты»
Имя
21:15
"Поможет ли Вашингтон Тайбэю, ... Вот в чём вопрос..." Так вот теперь какие вопросы задают оверклокеры, ай яй яй, надо водянку было правильно устанавливать, местные погнали свои гигагерцы за ядерными...
Тайвань пытается укрыться от Китая под “ядерным зонтиком” США
Эовейн Триада
21:14
Лучшая сейчас это топы RTX 40-ой линейки, карты действительно удались, лучше прошлых двух поколений.
AMD Radeon RX 7600 подешевела до 259 евро всего через день после запуска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем