Сам результат теста довольно слабый, но мы бы не придавали этому большого значения; поскольку это ранний эталонный образец, и его производительность почти наверняка не соответствует конечному продукту.

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Эта последняя утечка касается процессора Core Ultra 7 1003H, и она поступила к нам через бота Benchleaks в Twitter. Этот процессор появился в базе данных Puget Systems Pugetbench, а позже был удален, но все еще существует на скриншотах.

Самое интересное, это раздел "Системные характеристики" в списке справа, который показывает, что рассматриваемый процессор был протестирован с парой модулей SODIMM DDR5, работающих на скорости 5600 МТ/с, и что включенная в него графика вполне может называться Arc., точно так же как дискретные графические процессоры синей команды. К сожалению, PugetBench не раскрывает конфигурацию ядра или тактовую частоту тестируемого процессора, поэтому из этой утечки больше нечего почерпнуть.

Бернард Фернандес из Intel признал, что компания проведет обновление бренда с запуском Meteor Lake, поэтому номенклатура Core Ultra почти наверняка подтверждена. Что не подтверждено, так это то, будет ли она применяться ко всему диапазону процессоров Meteor Lake или "Ultra" будет сопровождаться другими дескрипторами, такими как "Super" или старый фаворит Intel "Extreme".

Что касается темы Meteor Lake, Intel только что опубликовала сообщение в блоге, в котором рассказывается о будущих процессорах и преимуществах интегрированных универсальных процессоров этих чипов или VPU. Это сопроцессоры ИИ, предназначенные в первую очередь для ускорения задач логического вывода ИИ, таких как обработка изображений.

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В рамках этого поста Intel упоминает, что планирует поставить "миллионы" процессоров Meteor Lake в течение следующего года. Если это произойдет, компания должна начать их поставки как можно раньше, так что мы возможно совсем близки к запуску процессоров Intel 14-го поколения.