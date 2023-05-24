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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Официальное приложение ChatGPT для iPhone вызвало поток приложений-клонов
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Владельцы Apple ждали возможности воспользоваться официальным приложением ChatGPT от OpenAI на своих устройствах iOS. Однако после его выпуска официальное приложение было нелегко найти.

OpenAI сделал API для своих моделей доступным для других, поэтому неудивительно, что появилось так много подражателей. Однако некоторые из доступных вариантов имеют значки которые точно копируют круглый логотип OpenAI, что затрудняет различение оригинала и копии. В отчете Bloomberg говорится, что когда вскоре после запуска был выполнен поиск службы искусственного интеллекта OpenAI Inc., она оказалась внизу списка других подобных приложений. Однако позже "официальное приложение от OpenAI" стало вторым в списке после рекламы чат-бота ChatON-AI.

Проблема для пользователей iOS усугубляется, когда они начинают пытаться использовать эти сторонние приложения и сталкиваются с платой за их использование которая несколько выше чем та которую OpenAI взимает за собственное приложение. ChatGPT предлагает бесплатную версию, а также ChatGPT Plus которая стоит 20 долларов в месяц. Примером того как взимается дополнительная плата является приложение, которое предлагает пользователю бесплатную пробную версию, но затем начинает взимать с пользователя 7 долларов в неделю после окончания пробной версии.

В то время как большинство компаний в настоящее время хранят молчание, представитель приложения "Chat AI" заявил Bloomberg: "У Chat AI есть миллион активных пользователей в месяц, и он отличается выбираемыми ролями AI, интеграцией с камерой и инструментами для профессионалов".

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Когда чат-бота OpenAI спросили о множестве похожих приложений на платформе, он ответил: "Эти поддельные приложения используют похожие логотипы и торговые марки, чтобы вводить пользователей в заблуждение или извлекать выгоду из репутации оригинального ChatGPT. Если вы считаете, что существуют проблемы с доступностью или известностью официального приложения OpenAI ChatGPT в App Store, я рекомендую вам обратиться в службу поддержки Apple или каналы обратной связи".

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#chatgpt #openai #app store #искусственный интелект
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