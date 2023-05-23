При этом компания пока ограничивает использование ChatGPT и других внешних технологий искусственного интеллекта своими сотрудниками.

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Крупные технологические компании, такие как Google, недавно объявили, что переключают внимание на будущее ИИ. На мероприятии Google IO 2023 компания объявила о множестве новых функций и проектов ИИ. Google отметила в пресс-релизе: "Мы считаем, что искусственный интеллект - это основополагающая и преобразующая технология, которая принесет убедительные и полезные преимущества людям и обществу благодаря своей способности помогать, дополнять, расширять возможности и вдохновлять людей практически во всех областях человеческой деятельности". Apple похоже согласна с этими утверждениями.

Несмотря на то, что Apple как сообщается заморозила прием на работу, если вы выполните поиск на веб-сайте компании Careers at Apple, вы найдете около 200 открытых списков вакансий. Некоторые из перечисленных вакансий в области ИИ включают исследователя прикладного генеративного ИИ, инженера-исследователя визуального генеративного моделирования, научного сотрудника прикладных исследований и инженера по машинному обучению генеративного ИИ.

В других отчетах говорится, что Apple во время отчета о доходах за второй квартал отметила, что будет использовать "преднамеренный и продуманный" подход к генеративному ИИ. Генеральный директор Apple Тим Кук в прошлом говорил, что хотя он и заинтригован ИИ, он считает, что у этой технологии есть много недостатков которые необходимо устранить. Возможно Кук считает, что Apple способна предоставить необходимые исправления для очень популярных и развивающихся технологий искусственного интеллекта.

Другие компании заняли аналогичную позицию против использования ИИ сотрудниками, указывая на риск сбора конфиденциальных данных такими приложениями как ChatGPT. Это произошло в то же время, когда OpenAI выпустила версию ChatGPT для iOS в Apple App Store.

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Конференция разработчиков Apple WWDC должна начаться 5 июня 2023 года, на которой компания может рассказать о своих намерениях в сфере ИИ.