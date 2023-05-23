благодаря использованию памяти BiCS Flash 3D с трехуровневыми ячейками (TLC) 6-го поколения

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Серия BG6 будет доступна с емкостью 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Kioxia предложит линейку как в стандартном форм-факторе M.2 2280, так и в более компактном форм-факторе M.2 2230 (до 1 ТБ). Хотя это и не упоминается в пресс-релизе, форм-фактор M.2 2230 означает, что он подходит для таких систем как консоль Valve Steam Deck.

Как это часто бывает, производительность здесь зависит от емкости, а также от форм-фактора. Диски M.2 2280 обеспечивают максимальную скорость до 6000 МБ/с при последовательном чтении и 5300 МБ/с при последовательной записи, а также до 850 000 IOPS при произвольном чтении 4K и 900 000 IOPS при произвольной записи 4K.

Между тем, компактные диски M.2 2230 предоставляют до 3500 МБ/с при последовательном чтении, 2900 МБ/с при последовательной записи, 500 000 IOPS при произвольном чтении 4K и 450 000 IOPS при произвольной записи 4K.

По сравнению с твердотельными накопителями серии BG5 и BG4 предыдущего поколения, новая серия SSD Kioxia повышает производительность по всем направлениям. Это особенно заметно в производительности произвольной записи 4K - серия BG6 примерно в два раза быстрее, чем серия BG5, и более чем в четыре раза быстрее, чем линейка BG4.

"Хранилище следующего поколения для коммерческих и персональных мобильных вычислительных приложений должно соответствовать потребительскому спросу на сверхмобильность без компромиссов, - заявил Невилл Ичхапория, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения твердотельных накопителей KIOXIA America, Inc. - Твердотельные накопители BG6 обеспечивают повышенную производительность и плотность при небольшой площади, что делает их подходящими для современного образа жизни "работай и играй из любого места".

Частично баланс между производительностью и ценой достигается за счет создания этих дисков без DRAM, таких как Black SN770 от Western Digital, Samsung 980 (не Pro) и многих других. Вместо кеш-памяти DRAM (и связанных с этим расходов) серия BG6 поддерживает буферную память хоста (HMB, не путать с HBM или памятью с высокой пропускной способностью). Память хоста использует небольшую часть основной DRAM вашей системы в качестве кэша записи.

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Чтобы узнать насколько доступной будет серия BG6 нам придется подождать еще немного. На этой неделе Kioxia продемонстрирует свои новейшие твердотельные накопители на мероприятии Dell Technologies World, а во второй половине этого года начнет поставки серии BG6 OEM-производителям.