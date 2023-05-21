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Замечены безвинтиляторные прочные мини ПК Intel NUC 13 Bravo Canyon
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Название и детали этого продукта исходят от самой Intel, поскольку в новейшем каталоге продуктов NUC компании есть список необъявленного NUC 13 Rugged. Компании Intel удалось удалить каталог продуктов со своего сайта, но он все еще доступен - по крайней мере, на данный момент - на сайте Mouser Electronics.

В каталоге перечислены три разновидности NUC 13 Rugged, различающиеся прежде всего типом процессора. Все три процессора основаны на чипе Alder Lake-N. Это чипы Intel 12-го поколения (хотя они были выпущены вместе с 13-м поколением), которые включают только E-ядра.

Два чипа получили маркировку Atom: четырехъядерная модель, известная как Atom x7425E, с TDP 12 Вт и максимальной частотой 3,4 ГГц, и двухъядерная модель под названием Atom x7211E с максимальной тактовой частотой 3,2 ГГц. Есть также процессор Intel N50, который представляет собой еще более урезанную версию процессора Intel N100, с двумя ядрами ЦП и 16 исполнительными блоками в графическом процессоре.

Благодаря опыту Intel в области промышленных вычислений NUC 13 Rugged обладает удивительным количеством возможностей подключения. Вы получаете два порта HDMI 2.1, два порта 2,5 Gigabit Ethernet и Wi-Fi 6E (все на базе процессоров Intel), четыре внешних порта USB (два со скоростью 10 Гбит/с) и еще два внутренних, а также разъемы MIPI CSI для подключения встроенных камер. Плата включает 64 ГБ флэш-памяти eMMC, но есть два разъема M.2 - один PCIe и один SATA - для дополнительного увеличения памяти.

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Конечно главное достоинство такой машины в том, что она безвентиляторная и значительно более надежная, и при этом абсолютно бесшумная. Intel с гордостью заявляет о том, что эти системы будут доступны в течение пяти лет, и компания также предлагает на них трехлетнюю гарантию. Информации о ценах пока нет, но FanlessTech сообщает, что цены на них должны быть  конкурентоспособными.

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#intel #bravo canyon
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