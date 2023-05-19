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чтобы помочь игрокам собрать правильную конфигурацию ПК
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В последнем видео от графического подразделения Intel представлены данные, позволяющие предположить, что  видеокарты серии Arc A7 лучше всего работают с процессорами Core i5 или Core i7, а если вы хотите купить Core i9, то видеокарту к нему нужно искать у конкурентов Intel.

Парни из синей команды не говорили об этом на презентации, но это следует из одной из представленных диаграмм. По сути, рекомендуя "правильный процессор для правильной видеокарты", Intel молчаливо признает, что его собственный графический процессор Arc A770 недостаточно мощный, чтобы полноценно использовать процессор Core i9.

Вывод, к которому пришел Intel в результате тестирования заключается в том, что в большинстве игр DirectX 12 Core i5-12400F за 161 доллар даст вам практически такую же производительность с графическим процессором Arc A750, что и Core i9-13900K за 570 долларов. 

В играх с поддержкой DirectX 11 разница между процессорами гораздо более заметна. DX11 как API с гораздо большей вероятностью будет привязан к однопоточной производительности, и при повторном сравнении тех же двух процессоров система 12400F менее производительна на 20% по сравнению с 13900K.

Как будто в поддержку более раннего утверждения о том, что владельцы Core i9 должны покупать карты конкурентов, Intel представляет этот слайд который показывает, что GeForce RTX 4090 теряет гораздо больше производительности при переходе на процессоры более низкого уровня. Довольно забавно видеть, что Intel так откровенна в этом вопросе. Для нас на этой диаграмме бросается в глаза то, насколько близок по производительности Core i5-13600K к гораздо более дорогому процессору Core i9.

Цель этого видео указать, что вы можете купить комплект с Core i5 и графическим процессором Arc A750 менее чем за 450 долларов. Также может быть целесообразно увеличить свои графические возможности до Arc A770. Производительность не впечатлит вас, если вы уже используете систему AMD RDNA 2 или NVIDIA RTX 3000-й серии, но если вы используете более старое оборудование и хотите сделать недорогое обновление, предложение Intel может быть интересным.

Компания также отмечает, что ее партнеры выпускают системы с так называемыми "сбалансированными сборками". Maingear, Thermaltake, iBuyPower, Micro Center и ABS будут предлагать системы с процессорами Intel среднего или начального уровня в сочетании с соответствующими графическими процессорами Intel, так что даже если вы не хотите собирать самостоятельно, вы все равно можете получить обновление по разумной цене.

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Наконец, Intel хотела напомнить всем о прогрессе в разработке графических драйверов Arc. Синяя команда отмечает, что она выпустила 21 драйвер с октября прошлого года, когда она начала продавать видеокарты серии A7, и что эти пакеты драйверов были обновлениями нулевого дня для 42 различных игр. Технология апскейлинга XeSS AI уже нашла свое применение в более чем 50 играх. 

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#intel #видеокарты #процессоры
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