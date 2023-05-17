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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
ДНК человека может быть восстановлена по малейшим частицам окружающей среды
Сбор селовеческой ДНК в окружающей среде может быть полезен для медицинских, криминалистических и экологических целей.
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Все началось с того, что ученые попытались собрать и проанализировать ДНК для изучения находящихся под угрозой исчезновения морских черепах во Флориде. Исследователи указали, что собранная ДНК настолько качественна, что они могут идентифицировать мутации связанные с болезнью, и даже определить генетическое происхождение изучаемых популяций. Однако они также обнаружили способность сопоставлять генетическую информацию с людьми-добровольцами.

Способность извлекать мельчайшие фрагменты ДНК человека из окружающей среды не нова. Ученые давно знали, что это можно сделать, но до сих пор считали образцы слишком маленькими, чтобы с ними можно было что-то сделать.

В исследовании говорится, что высококачественная ДНК человека может быть извлечена из субстратов окружающей среды, таких как вода, песок и даже воздух.

Исследование показывает, что ученые могут восстановить медицинскую информацию и информацию о происхождении из очень маленьких фрагментов ДНК человека. Эрин Мерфи, профессор права Нью-Йоркского университета отметила в интервью New York Times, что новые методы сбора ДНК очень заинтересовали правоохранительные органы.

Хотя существуют законные этические опасения, связанные с использованием технологии сбора ДНК для изучения людей, есть много областей в которых она может принести большую пользу. В исследовании отмечается, что эта технология помогает находить пропавших без вести, раскрывать преступления, обнаруживать археологические памятники и обеспечивать мониторинг здоровья с помощью ДНК обнаруженной в сточных водах.

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Благодаря генетической информации, которую ученые смогли собрать в ходе исследования, они смогли идентифицировать генетические образцы связанные с людьми европейского и латиноского происхождения, а также выявить ряд расстройств, таких как аутизм, диабет, заболевания глаз, рак и болезни сердца. Исследователи также смогли легко определить, был ли субъект мужчиной или женщиной, и где он находился, в помещении или на улице.

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#исследования #днк
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