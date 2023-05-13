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План Google по внедрению генеративного ИИ в поисковую систему и чем он отличается от Bard
Google продолжает развивать свою поисковую систему с помощью генеративного ИИ, переосмысливающего то, что он может делать.
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Новая эра поиска Google будет реализовывать генеративные возможности искусственного интеллекта, чтобы открывать новые типы вопросов, которые раньше не представлялись возможными. Компания заявляет, что ИИ облегчает поиск, ускоряя процесс и одновременно предоставляя новые точки зрения и идеи. Все начинается с Search Labs, в которой пока можно зарегистрироваться с територии США, чтобы получить доступ и протестировать новую систему поиска.


Однако Google Search - это не то же самое, что Google Bard. Bard - это чат-бот который можно использовать для ведения бесед как человека, и его предполагаемое использование - совместная работа. С другой стороны, Google поиск с генеративным искусственным интеллектом ориентирован исключительно на предоставление пользователям ответов на такие вопросы, как "Где ближайший Макдональдс?" или "Что такое генеративный ИИ и как его использовать?".

В качестве примера того, как можно использовать эту новую поисковую систему, можно задать вопрос: "Какое место лучше для отдыха семьи с детьми до 3 лет и собакой: Брейс-Каньон или Национальный парк Эрча?" Как правило, пользователь может использовать более короткие вопросы и собирать информацию по ходу дела. Однако с помощью генеративного ИИ поиск Google может обрабатывать более сложные вопросы и ускорять поиск, предоставляя ссылки для дальнейшего изучения (см. изображение ниже).

Когда пользователь нажимает на дополнительные вопросы ИИ, он переходит в новый диалоговый режим, где Google может задать больше вопросов по теме. Контекст также переносится с одного вопроса на другой, что делает его более естественным при изучении.

Генеративный ИИ в поиске также может помочь в онлайн-покупках. Когда кто-то ищет определенный продукт, поиск также предоставит "список заслуживающих внимания факторов, которые следует учитывать, и продуктов которые соответствуют всем требованиям". Также предоставляются описания продуктов, актуальные обзоры, рейтинги, цены и изображения продуктов. Вся эта информация взята из более чем 35 миллиардов списков продуктов размещенных в Google Shopping Graph.

Google потратил немало времени во время своего мероприятия IO 2023, чтобы подчеркнуть, что он подходит к разработке технологии искусственного интеллекта с ответственным и обдуманным подходом. Технический гигант указал, что существуют известные ограничения для генеративного ИИ и больших языковых моделей (LLM), и признает, что это не всегда будет правильно.

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#google #искусственный интелект #google bard
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