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В прошлом году Windows 11 начала тестировать и включать рекламу в ОС, например в меню "Пуск" (в частности в диалоговом окне сеанса пользователя), в проводнике (как часть Windows 11 Insider Preview Build 22572) или как полноэкранные заставки. Теперь похоже, что Microsoft нашла еще одно место в операционной системе для продвижения своих продуктов.
В недавнем твите Albacore поделился скриншотами рекламы попавшей в настройки Windows 11. Хотя конкретных сроков нет, ясно, что Microsoft прокладывает путь к продаже контента Microsoft 365. На фото в твите реклама предлагает пользователю бесплатно попробовать сервис 365. Albacore добавляет, что это изменение отображается в сборке 23451 для инсайдеров, поэтому мы посмотрим, сохранится ли это место для рекламы или оно будет отменено.