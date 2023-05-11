В этом суть диаграммы, опубликованной вчера руководителем AMD Gaming Marketing Сашей Маринковичем.

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Он сравнивает Radeon RX 6800 с NVIDIA GeForce RTX 3070 и делает вывод, что карта AMD в среднем примерно на 13,4% быстрее в разрешении 2560×1440 в 32 играх.

График ошибочно назван "32 игры с использованием трассировки лучей и растеризации". Маринкович ответил одному из первых комментаторов, что сравнение проводилось с включенной трассировкой лучей. Однако в более позднем твите он пояснил, что ни одна из рассматриваемых игр на самом деле не использует функции трассировки лучей и что диаграмма должна была называться "Производительность растеризации 32 игр".

Даже если признать, что это исключительно растровая производительность, на первый взгляд сравнение не кажется таким уж неразумным. Глядя на новые розничные цены, карты Radeon RX 6800 стоят около 500 долларов, как и карты GeForce RTX 3070. Обе карты находятся в диапазоне TDP 200-250 Вт, и сравнение показывает, что AMD выглядит конкурентноспособно, так в чем проблема?

Первая проблема возникает, когда вы анализируете остальную часть рынка. Вы можете найти карты Radeon RX 6800 XT, которые на целых 20% быстрее, чем карты не XT и всего на двадцать пять долларов дороже чем RX 6800. Это было бы более убедительным сравнением. RX 6800 XT конкурирует с GeForce RTX 3080 в растровом режиме; очевидно, это сравнение будет поражением RTX 3070.

Большую проблему представляет время этого комментария. Все эти графические процессоры были дороже на момент выпуска, а такое ценовое снижение существует потому, что эти видеокартыи уже два года как не производятся. Ожидается, что и NVIDIA, и AMD выпустят новые графические процессоры среднего класса в этом месяце, скорее всего на Computex, и это сравнение графических процессоров двухлетней давности кажется несколько неуместным в этом контексте.

Честно говоря, это более сложный выбор, чем кажется AMD. Несмотря на то, что Radeon RX 6800 действительно предлагает превосходную растровую производительность и 16 ГБ видеопамяти, GeForce RTX 3070 вероятно превзойдет карту Radeon в играх интенсивно использующих трассировку лучей. Это также более компактная карта, что является важным фактором для некоторых людей.

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В любом случае, платить 500 долларов за GPU последнего поколения на данный момент кажется сомнительным решением. Производительность графических процессоров среднего уровня не изменилася так сильно, как у высокопроизводительных за последние пару поколений.