на устройствах Galaxy в Android 14

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Начиная с Android 14 и OneUI 6.0, Google улучшает работу фоновых служб, оптимизируя всю экосистему Android.

"Чтобы укрепить платформу Android, наше сотрудничество с Google привело к созданию более последовательного и надежного интерфейса для пользователей Galaxy. Начиная с One UI 6.0 фоновые API будут гарантированно работать должным образом на Android 14.", - говорится в сообщении Samsung.

Android 14 будет контролировать, когда следует использовать фоновую службу. Разрешения на использование фоновых служб будут включены по умолчанию и не требуют вмешательства пользователя, в отличие от разрешений связанных с безопасностью в текущих версиях Android. Кроме того, в Android 14 появилось повышение плавности загрузки и скачивания пользователями для дальнейшего улучшения использования фоновых служб.

Это очень важная функция для Android и сообщество просит Google реализовать ее. Оптимизация всех устройств Android для этой новой системы работы фоновых API должна сократить время разработки сервисно-ориентированных приложений. Это особенно актуально для приложений предназначенных для работы на разных устройствах Android (например, планшетах, телевизорах, телефонах и автомобилях), поскольку разработчикам не нужно оптимизировать службы приложений для нескольких устройств.

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После того как ваше устройство будет обновлено до Android 14 ожидайте меньше задержек уведомлений, проблем с подключением, проблем с GPS и сбоев звука.