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Qualcomm продолжает делать серьезные шаги в автомобильной промышленности которую считает прибыльным бизнесом. По мере того, как автомобили продолжают развиваться и двигаться в сторону автономности, меняются и встроенные в них функции безопасности. Именно поэтому Qualcomm инвестирует в коммуникационную технологию V2X и компанию Autotalks.
V2X предназначена для того, чтобы автомобили могли общаться друг с другом и с окружающей средой. Согласно пресс-релизу Qualcomm, Autotalks занимается коммуникациями V2X с 2009 года. Она предоставляет глобальные решения которые предназначены для уменьшения вероятности ДТП и повышения мобильности.
"Мы инвестируем в исследования, разработку и развертывание V2X с 2017 года и считаем, что по мере развития автомобильного рынка для повышения безопасности участников дорожного движения потребуется автономная архитектура безопасности V2X, а также интеллектуальные транспортные системы", - заявил Накул Дуггал, старший вице-президент и генеральный директор автомобильного подразделения Qualcomm Technologies, Inc.
Готовые к производству автономные решения безопасности Autotalks будут использоваться вместе с продуктами Snapdragon Digital Chassis, который представляет собой "комплексный набор автомобильных устройств подключенных к облаку».
"Мы уверены, что объединив наши знания и опыт, мы не только создадим надежные продукты V2X, которые повысят эффективность транспорта и безопасность для участников дорожного движения, но и ускорят широкое внедрение технологии V2X", - сообщил генеральный директор Autotalks Хагай Зисс.