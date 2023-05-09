И обнаружил, что они выглядят "отвратительно" и "практически бесполезны".

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Гуру разгона и TechTuber der8auer (он же Роман Хартунг) протестировал пару активных кулеров на задней панели видеокарты. Задние панели видеокарты могут сильно нагреваться, поэтому логично предположить, что добавление некоторого активного охлаждения может помочь с общим охлаждением вашего GPU.

Der8auer использовал для тестирования видеокарту Radeon RX 6900 XT от Gigabyte из-за простой конструкции задней панели. Он также отметил, что в этой конкретной модели задняя панель карты имеет прямой контакт с графическим процессором. Помимо использования данных датчика от GPU-Z, оверклокер прикрепил датчик температуры к задней панели для получения дополнительных ориентировочных данных о производительности охлаждения. Еще одним целенаправленным условием сравнительного тестирования была фиксация скорости вращения вентилятора графического процессора в режиме простоя и под нагрузкой при тестировании видеокарты с дополнительными активными задними кулерами и без них.





Были тщательно изучены две модели кулеров которые стоили около 40 или 50 долларов каждая. Обе отличались кустарными методами крепления, в которых использовались пластиковые стяжки, а также термопрокладки и липкие полоски.

Первая модель показанная на видео имела пару небольших вентиляторов встроенных в многослойную структуру из медных пластин. При тестировании der8auer обнаружил, что этот кулер на задней панели с двумя вентиляторами помог снизить температуру бездействующей видеокарты на 5ºC по сравнению со стандартной. Под нагрузкой датчик на задней панели показал, что видеокарта стала примерно на 5ºC холоднее, но температура графического процессора (по данным GPU-Z) оказалась на 1ºC холоднее или в пределах погрешности повторного тестирования идентичных систем.

Во второй модели использовалась L-образная конструкция с тепловыми трубками покрытыми ребрами с одиночным вентилятором. Температура в режиме простоя была на 8ºC ниже. Более того, на этот раз мы увидели охлаждающий эффект в показаниях GPU-Z: ядра GPU работали при температуре на 3 или 4ºC ниже, чем на стандартной карте. Это улучшение, но не очень вдохновляющее.

После неутешительных результатов было отмечено, что подходящим вариантом использования активного охлаждения на задней панели может быть GeForce RTX 3090 с установленной на задней панели GDDR6X.

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После тестов с Gigabyte Radeon RX 6900 XT der8auer не рекомендовал ни одно решение, даже если ваша задняя панель сильно нагревается. Вместо этого предлагается, чтобы энтузиасты приобрели специальное решение для водяного охлаждения, если оно действительно нужно их видеокарте.