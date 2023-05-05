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Астрономы впервые зафиксировали звезду, поглощающую планету
Новое исследование является возможным предзнаменованием того, что произойдет с нашей собственной планетой, когда Солнце постареет до этой фазы своего развития.
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По мере того, как наше собственное Солнце приблизится к фазе красного гиганта примерно через 6 миллиардов лет, в его ядре будет заканчиваться топливо. По данным НАСА это как правило самый бурный период в жизни звезды, поскольку она выбрасывает материю из своих внешних слоев интенсивными эпизодическими всплесками. Когда Солнце достигнет этой фазы, оно расширится настолько, что поглотит некоторые из внутренних планет. Именно это событие конца жизни планеты задокументировала группа исследователей в новой исследовательской статье, опубликованной в журнале Nature.

Группа астрономов обнаружила событие, когда-то называвшееся ZTF SLRN-2020, с использованием нескольких наземных обсерваторий и широкополосного инфракрасного телескопа НАСА (NEOWISE). Планета, поглощенная стареющим красным гигантом, была размером с Юпитер, а ее орбита была ближе, чем у Меркурия к нашему Солнцу.

В ходе наблюдений астрономы зафиксировали расширение внешней атмосферы звезды, окружающей планету. По мере того, как сопротивление атмосферы замедляло движение планеты по орбите, ее орбита начала сокращаться и в конечном итоге это привело к тому, что планета сгорела как метеорит, влетевший в атмосферу Земли. Эта передача энергии заставила звезду временно увеличиться в размерах и светиться в сто раз ярче, прежде чем в конечном итоге она вернулась к исходному размеру и яркости.


"Очень немногие объекты во Вселенной сначала становятся ярче в инфракрасном диапазоне, а затем в видимом свете в разные периоды времени", - объясняет Кишалай Де, астроном из Массачусетского технологического института в Кембридже и ведущий автор исследования. "Поэтому тот факт, что телескоп NEOWISE зафиксировал, как звезда стала ярче в инфракрасном диапазоне за год до оптической вспышки, имел решающее значение для выяснения того, что это было за событие".

Что касается будущего Земли, астроном Дмитрий Верас из Уорикского университета заявляет: "Я уверен, что Солнце поглотит Меркурий и Венеру, но не Марс. Что касается Земли ее будущее не ясно".

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Группа исследователей считает, что открытие подобное этому делает целесообразным сбор наблюдений всего неба и их архивацию, потому что астрономы и ученые не уверены во всех зафиксированных событиях. Джо Масьеро, заместитель главного исследователя NEOWISE в Калифорнийском технологическом институте добавил: "С архивом NEOWISE мы можем оглянуться назад во времени. Мы можем узнать что-то об объекте, о котором нам не может рассказать ни одна другая обсерватория".

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#земля #солнце #звезда #планета
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