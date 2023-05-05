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Попытка вспомнить все пароли которые вы когда-либо использовали за эти годы, может быть трудозатратной. Добавьте к этому, что в наши дни многие также используют некоторую форму двухфакторной аутентификации, и просто получить доступ к одной из ваших собственных учетных записей иногда может быть сложно. Отчасти поэтому Google хочет перевести всех в будущее без паролей.
Как только пользователь добавит ключ доступа к учетной записи, он начнет запрашивать его при входе в систему или выполнении конфиденциальных действий в учетной записи. Google сообщает, что пароль безопасно хранится на локальном компьютере или мобильном устройстве, что позволяет пользователям использовать биометрические данные или PIN-код, чтобы подтвердить, что это действительно они. Не беспокойтесь о передаче отпечатков пальцев поскольку Google заявляет, что они не передаются ни Google, ни какой-либо третьей стороне.
Хотя пароли хранятся на таком устройстве, как смартфон, это не означает, что кто-то должен иметь при себе смартфон для входа в систему. Те, кто использует несколько устройств таких как телефон и ноутбук могут создать пароль для каждого из них. Для тех, кто владеет iPhone и создает на нем пароль, этот пароль будет доступен на всех других устройствах Apple зарегистрированных в той же учетной записи iCloud.
Установка ключа доступа Google не отменяет старые методы входа в учетную запись, включая устаревший пароль. Это позволит пользователям получать доступ к учетным записям на устройствах где ключи доступа еще не поддерживаются. Google сообщает, что потребуется некоторое время прежде чем новый способ входа в систему будет работать везде.
Если кто-то потеряет устройство на котором настроен пароль и он беспокоится о том, что другой человек сможет его разблокировать, пароль можно немедленно отозвать в настройках учетной записи пользователя. Если устройство также поддерживает удаленную очистку информации Google также рекомендует сделать это.
Любой кто хотел бы настроить пароль для личной учетной записи Google может посетить веб-сайт Google. Следует отметить, что для настройки пароля для рабочей учетной записи скорее всего потребуется помощь администратора. Google также предупреждает, что вы не должны устанавливать пароль на устройстве которое используется совместно с другими.