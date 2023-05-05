Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
План Google по ликвидации паролей начинается с ключей доступа
Ключи доступа позволяют владельцам учетных записей Google устанавливать безопасную альтернативу устаревшим паролям или двухэтапной аутентификации (2SV).
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

Попытка вспомнить все пароли которые вы когда-либо использовали за эти годы, может быть трудозатратной. Добавьте к этому, что в наши дни многие также используют некоторую форму двухфакторной аутентификации, и просто получить доступ к одной из ваших собственных учетных записей иногда может быть сложно. Отчасти поэтому Google хочет перевести всех в будущее без паролей.

Как только пользователь добавит ключ доступа к учетной записи, он начнет запрашивать его при входе в систему или выполнении конфиденциальных действий в учетной записи. Google сообщает, что пароль безопасно хранится на локальном компьютере или мобильном устройстве, что позволяет пользователям использовать биометрические данные или PIN-код, чтобы подтвердить, что это действительно они. Не беспокойтесь о передаче отпечатков пальцев поскольку Google заявляет, что они не передаются ни Google, ни какой-либо третьей стороне.

Хотя пароли хранятся на таком устройстве, как смартфон, это не означает, что кто-то должен иметь при себе смартфон для входа в систему. Те, кто использует несколько устройств таких как телефон и ноутбук могут создать пароль для каждого из них. Для тех, кто владеет iPhone и создает на нем пароль, этот пароль будет доступен на всех других устройствах Apple зарегистрированных в той же учетной записи iCloud.

Установка ключа доступа Google не отменяет старые методы входа в учетную запись, включая устаревший пароль. Это позволит пользователям получать доступ к учетным записям на устройствах где ключи доступа еще не поддерживаются. Google сообщает, что потребуется некоторое время прежде чем новый способ входа в систему будет работать везде.

Если кто-то потеряет устройство на котором настроен пароль и он беспокоится о том, что другой человек сможет его разблокировать, пароль можно немедленно отозвать в настройках учетной записи пользователя. Если устройство также поддерживает удаленную очистку информации Google также рекомендует сделать это.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Любой кто хотел бы настроить пароль для личной учетной записи Google может посетить веб-сайт Google. Следует отметить, что для настройки пароля для рабочей учетной записи скорее всего потребуется помощь администратора. Google также предупреждает, что вы не должны устанавливать пароль на устройстве которое используется совместно с другими.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #пароль
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Апрельское обновление Windows ломает функцию браузера по умолчанию в Chrome
Первый складной смартфон Google под названием Pixel Fold будет представлен 10 мая
Samsung снизила уровень брака при выпуске чипов по 4-нанометровому техпроцессу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
29
Танки Leopard 2A4 замечены продвигающимися по украинскому бездорожью
10
США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи объёмом в $300 миллионов
+
Кремль: Москва расценивает удар беспилотниками по Кремлю как покушение на президента Путина
5
Сколько стоит универсальный игровой процессор, и почему лучшим кандидатом может стать Ryzen 9 5900X
11
В Польше жалуются на то, что «половина Европы» хочет продолжать работать с Россией
5
ВС РФ стали применять тактику роя дронов-камикадзе "Ланцет" для уничтожения зенитных комплексов ВСУ
8
Российский дрон «Упырь» прибыл в СВО, где ведёт охоту на украинские танки и артиллерию
+
Грязевые ванны Донбасса оказались не по зубам 60 немецким гаубицам PzH 2000 – машины тонут в грязи
7
Apple все еще грозит штраф в 2 000 000 000 долларов США за замедление старых iPhone
1
Зеленский не сомневается в успехе контрнаступления
6
Украина не получит ударные вертолёты Boeing AH-64 Apache, но получит ракеты с дальностью до 300 км
2
Курганмашзавод вышел на высочайшие темпы производства БМП-3 и их передачи в войска
9
На Украине заявили о непричастности к удару беспилотников по Кремлю
8
Модели GeForce RTX 4070 отличаются качеством чипов и лимитом TGP — лучшую можно найти даже по РРЦ
8
Зачем Вашингтон толкает Москву на активные действия атаками БПЛА на Кремль
2
В Москве после удара по Кремлю введён запрет на полёты БПЛА
9
СК РФ возбудил уголовное дело по факту удара по Сенатскому дворцу Кремля
27
Samsung завершает программную поддержку Galaxy A10, A20, A40 и трёх планшетов
+
Thermalright представила однобашенный кулер Assassin Spirit 120 V2 с четырьмя тепловыми трубками
2

Популярные статьи

На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
7
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
11
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
33
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
11
2023 год стал переломным в истории консолей Xbox
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
25
5 конкурентов Forza Horizon 5 в 2023 году
2
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
6
Подборка игр из моего списка желаний Steam
2
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
6

Сейчас обсуждают

swr5
13:09
Да, сейчас мы будем менять архитектуру на всякий чих Хуанга. Пошел он лесом. У нас 100% рынок консолей и игры, как правило делаются не для Хуанга, а в первую очередь для консолей, а потом уже для ПК.
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Bernigan
13:06
Ну я не лицемер, и называю вещи своими именами, и уважать мне дураков, которые постоянно пишут бред не за что
RX 7900 XTX за $999 в Jedi Survivor обогнала RTX 4090 за $1 599: даже с трассировкой лучей и в 4K
swr5
13:05
7900 XTX во всех современных играх в растре (без лучей) дает не менее 60 к/с на 4K, а зачастую и намного более. Лучи это опция, а не необходимость, во многих играх от них толку нет.
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
RandomXP
13:04
Во, отличный ответ. Но абсолютно оторванный от реальности. Как и архитектура RDNA3, которая прям очень даже, но в играх, заточенных под RTX сливает просто недопустимо. Вот такое можно учесть только на...
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Chimbal
13:03
Действительно, нужно поработать над описанием и примерами использования. "Почему нельзя сделать портативное оконное приложение" - Можно, и сделать простую оболочку на самом деле не сложно, но оболоче...
SD WebUI DML Neuro: Делаю универсальную сборку Stable Diffusion web UI для AMD/NVIDIA
swr5
13:00
Нет такого стандарта RTX лучи Nvidia. Современные игры не обязаны поддерживать лучи Хуанга, как некую опцию по-умолчанию, а AMD и тем более.
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Genry
12:57
А вы ссылку на Ура-Ура дайте! Или опять за мешки беритесь.
Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
goro
12:54
"Бились с японами, они в нас снарядами, мы в них - иконами." (с) Народная поговорка - по результатам Русско-японской войны.
Евгений Пригожин обратился к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову
Nutty8724
12:54
Т.е. от хорошей ситуации в Персидском Заливе у тебя появятся дороги и деньги в кармане? Страна вместо того чтобы вкладывать деньги в себя вкладывает их в Персидский Залив... Хорошо подумал что написал...
Россия, Иран и Китай намерены "перезагрузить" систему коллективной безопасности в Персидском заливе
хахахер
12:53
1 июня 2023г дефолт в сша намечается,время щас против пиндосов работает,они в цейтноте и агонии и поэтому совершают много ошибок,может просто не надо им мешать тут,в этой не простой ситуации
Россия не сможет проводить наступательные операции, если не проведёт мобилизацию - разведка США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем