Группа из Техасского университета в Остине обучила нейронную сеть неинвазивному декодированию сигналов функциональной магнитно-резонансной томографии (Фмрт) человеческого мозга.

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В последнее время инновации в области ИИ растут в геометрической прогрессии. В то время как одни изучают как ИИ может улучшить нашу работу, другие ищут способы с помощью которых ИИ может способствовать научным исследованиям. Так обстоит дело с последним исследованием группы ученых, недавно опубликованным в журнале Nature Neuroscience. В документе объясняется как группа преодолела существующие инвазивные методы декодирования мыслей в слова с помощью новой системы искусственного интеллекта называемой семантическим декодером.

"Мы представляем неинвазивный декодер, который реконструирует непрерывный язык из кортикальных семантических представлений записанных с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии", - объясняет группа в начале своей исследовательской работы.

Исследователи используют модель GPT, называемую просто GPT-1, которая интерпретирует активность мозга человека через его кровоток фиксируемую Фмрт. Это позволяет получить доступ к тому, что человек "слышит, говорит или воображает".

Возможно, самым захватывающим аспектом нового исследования является то, что оно позволяет проводить этот процесс неинвазивным способом, в то время как другие системы используемые в настоящее время требуют хирургического имплантата. Группа также отмечает, что участники не обязаны использовать только слова из предписанного списка.





"Для неинвазивного метода это настоящий скачок вперед по сравнению с тем, что было сделано раньше, что обычно представляло собой отдельные слова или короткие предложения", - пояснил Алекс Хут в пресс-релизе.

Однако этот метод не идеален в своей работе. Одним из приведенных примеров был участник исследования который прослушал запись в которой говорилось: "У меня еще нет водительских прав". Когда GPT-1 обработал данные, участник услышал: "Она еще даже не начала учиться водить машину". Хотя это не точно, ясно, что модель способна понять общий смысл того, что она переводит.

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Исследователи надеются, что новая система искусственного интеллекта в конечном итоге сможет помочь тем, кто находится в сознании, но не может говорить, возможно из-за инсульта, снова говорить разборчиво. Однако в настоящее время система пока не применима за пределами лаборатории из-за того, что испытуемый должен постоянно находится в сканере Фмрт. Группа действительно считает, что однажды эту технологию можно будет использовать в "более портативной системе визуализации мозга, такой как функциональная спектроскопия ближнего инфракрасного диапазона (fNIRS)».