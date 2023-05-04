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Ученые, использующие данные космического телескопа Джеймса Уэбба JWST пытаются ответить на вопрос астрономии касающийся красных карликов и может ли близко вращающаяся планета поддерживать или даже восстанавливать атмосферу в суровых условиях. Считается, что экзопланета GJ 486 b находится слишком близко к своей звезде, чтобы находиться в зоне которая считается обитаемой. Однако новые данные Уэбба показывают намеки на водяной пар.
"Мы видим сигнал и он почти наверняка связан с водой. Но мы пока не можем сказать является ли эта вода частью атмосферы планеты, или мы просто видим водную сигнатуру исходящую от звезды", - объяснила Сара Моран из Аризонского университета в Тусоне.
Температура на поверхности GJ 486 b составляет 430 градусов по Цельсию. Если обнаруженный водяной пар испускается планетой, это будет означать, что у нее есть атмосфера несмотря на высокую температуру поверхности.
Команда исследователей заявляет, что не наблюдала никаких свидетельств того, что планета пересекает какие-либо звездные пятна во время двух наблюдаемых транзитов. Однако это не означает, что на звезде нет других пятен под которыми могла находится вода.
НАСА сообщает, что необходимо больше наблюдений от JWST с использованием прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI) дневной стороны GJ 486 b, прежде чем делать какие-либо выводы. Если у экзопланеты нет атмосферы, то ее самая горячая часть дневной стороны должна находиться прямо под звездой. Однако если самая горячая точка сместится, это укажет на "атмосферу, в которой может циркулировать тепло".