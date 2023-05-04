Водяной пар был обнаружен при наблюдении за экзопланетой GJ 486 b с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRSpec).

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Ученые, использующие данные космического телескопа Джеймса Уэбба JWST пытаются ответить на вопрос астрономии касающийся красных карликов и может ли близко вращающаяся планета поддерживать или даже восстанавливать атмосферу в суровых условиях. Считается, что экзопланета GJ 486 b находится слишком близко к своей звезде, чтобы находиться в зоне которая считается обитаемой. Однако новые данные Уэбба показывают намеки на водяной пар.

"Мы видим сигнал и он почти наверняка связан с водой. Но мы пока не можем сказать является ли эта вода частью атмосферы планеты, или мы просто видим водную сигнатуру исходящую от звезды", - объяснила Сара Моран из Аризонского университета в Тусоне.

Температура на поверхности GJ 486 b составляет 430 градусов по Цельсию. Если обнаруженный водяной пар испускается планетой, это будет означать, что у нее есть атмосфера несмотря на высокую температуру поверхности.

Команда исследователей заявляет, что не наблюдала никаких свидетельств того, что планета пересекает какие-либо звездные пятна во время двух наблюдаемых транзитов. Однако это не означает, что на звезде нет других пятен под которыми могла находится вода.

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НАСА сообщает, что необходимо больше наблюдений от JWST с использованием прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI) дневной стороны GJ 486 b, прежде чем делать какие-либо выводы. Если у экзопланеты нет атмосферы, то ее самая горячая часть дневной стороны должна находиться прямо под звездой. Однако если самая горячая точка сместится, это укажет на "атмосферу, в которой может циркулировать тепло".