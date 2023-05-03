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Крестный отец искусственного интеллекта выдает зловещее предупреждение после ухода из Google
Джеффри Хинтон присоединяется к растущему списку специалистов обеспокоенных скоростью с которой компании разрабатывают генеративный искусственный интеллект.
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В недавнем интервью генеральный директор Google Сундар Пичаи признал, что компания не до конца понимает как работает ИИ, и что общество не готово к грядущему стремительному развитию технологии. Эти комментарии появились после того, как открытое письмо предупреждающее о потенциальных рисках и утверждающее, что гонка за развитием технологии искусственного интеллекта выходит из-под контроля было подписано такими людьми, как Илон Маск и Стив Возняк. Теперь доктор Джеффри Хинтон говорит о том, как он теперь сожалеет о работе всей своей жизни.

В интервью New York Times доктор Хинтон заметил: "Я утешаю себя обычным оправданием: если бы я этого не сделал, это сделал бы кто-то другой".

Вскоре после того как первое открытое письмо было опубликовано в Интернете, нынешние и бывшие лидеры Ассоциации содействия развитию искусственного интеллекта разослали второе открытое письмо. Это письмо подписал Эрик Хорвиц главный научный сотрудник Microsoft. Доктор Хинтон не подписал ни одно из писем, заявив, что не хочет высказываться до тех пор пока не уйдет из Google.

Доктор Хинтон впервые применил искусственный интеллект вместе с двумя своими аспирантами Ильей Суцкевером и Алексом Кришевским еще в 2012 году в Университете Торонто. Технология разработанная этим трио теперь является интеллектуальной основой для ИИ, который разрабатывается такими компаниями как OpenAI.

В то время как более насущные проблемы связанные с ИИ сосредоточены на том, как эту технологию можно использовать для распространения дезинформации и замены людей, существует также долгосрочная озабоченность по поводу ее общего риска для человечества.

"Трудно понять, как вы можете помешать преступникам использовать его в плохих целях", - заметил доктор Хинтон.

В твите после своего интервью New York Times доктор Хинтон хотел прояснить почему он ушел из Google. Он написал в Твиттере: "Сегодня в NYT Кейд Мец подразумевает, что я покинул компанию, чтобы критиковать Google". Он продолжил: "На самом деле я ушел, чтобы говорить об опасностях ИИ не задумываясь о том как это повлияет на Google. "

В своем интервью доктор Хинтон заявил: "Сравните как это было пять лет назад и как сейчас". Далее он заявил: "Почувствуйте прогресс и спрогнозируйте его на будущее. Это внушает страх".

Что касается того, как ИИ может повлиять на рынок труда в ближайшие годы доктор Хинтон обеспокоен тем, что хотя технология может избавить людей от "тяжелых работ", она также может забрать у них рабочие места. 

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Интервью завершилось тем, что доктора Хинтона спросили как он может работать над чем-то, что потенциально может быть настолько опасным. Он перефразировал человека который руководил созданием атомной бомбы Роберта Оппенгеймера сказав: "Когда вы видите что-то технически красивое, вы идете вперед и делаете это".

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#искусственный интелект
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