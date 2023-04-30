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В последние годы телевизоры расширяются по характеристикам, разрешению и размеру. Есть много геймеров которым не нравятся ограничения настольного монитора, и они выбирают телевизор большего размера. Производители телевизоров обратили на это внимание и в ответ выпустили более крупные, быстрые и многофункциональные телевизоры. Redmi Smart TV Max 90 - прекрасный пример этой инновации.
Одной из функций которые оценят геймеры помимо огромного экрана является AMD FreeSync Premium которая позволит пользователям подключать игровые консоли и ПК через порты HDMI 2.1 и USB 3.0. Если вам необходимо беспроводное подключение также доступны соединения Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Кроме того пользователь также может управлять телевизором и другими подключенными устройствами умного дома с помощью голосовых команд Xiao AI.
Что касается вычислительной мощности Redmi Smart Max оснащен четырехъядерным процессором A73 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Он также включает в себя два встроенных динамика мощностью 15 Вт совместимых с технологиями Dolby Atmos и DTS:X.
Redmi Smart TV Max 90 в настоящее время доступен для предварительного заказа в Китае по цене 7 999 юаней (1 156 долларов). Ожидается, что в будущем телевизор будет продаваться по цене 8999 юаней (1300 долларов). Однако в настоящее время неясно выйдет ли телевизор за пределы Китая.
Если вы живете за пределами Китая и ищете большой игровой телевизор 75-дюймовая серия Vizio P может быть тем, что вам нужно. Телевизор 4K QLED HDR имеет частоту обновления 120 Гц, специальное игровое меню и совместим с Alexa, Google Home и Apple Home для голосового управления и интеграции с умным домом.75-дюймовая серия Vizio в настоящее время доступна по цене 1139 долларов.