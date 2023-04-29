Если изображение соответствует действительности, оно подтверждает, что RTX 4060 Ti на самом деле будет использовать кристалл AD106 как предполагали предыдущие слухи, а не урезанный кристалл AD104.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

Чип AD106-350-A1 заметно меньше, чем его более крупные аналоги такие как AD104 и AD103, что соответствует низкому количеству ядер CUDA RTX 4060 Ti - 4352. Справа от кристалла на фото мы видим подтверждение использования памяти Samsung GDDR6 (или GDDR6X).

У AD106 не будет полностью активного кристалла. Спецификации RTX 4060 Ti включают 34 мультипроцессорных ядра, 128-битную шину, 8 ГБ видеопамяти и 32 МБ кэш-памяти L2.

Спецификации помеченные знаком "?" получены из утечек данных

Мы не знаем сколько моделей графических процессоров серии RTX 40 для настольных ПК будут использовать AD106 но пока их имеют только RTX 4060 Ti и RTX 4060. В будущем мы можем увидеть RTX 4050 либо с кристаллом AD107, либо с еще более урезанным кристаллом AD106, либо с обоими.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По слухам серия RTX 4060 появится в следующем месяце во время мероприятия Computex, RTX 4060 Ti будет стоить 450 долларов на старте продаж и будет иметь производительность на уровне RTX 3070 или 3070 Ti.