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GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600 будут анонсированы во время конференции Computex 2023
Точная дата выпуска AMD Radeon RX 7600 пока неизвестна, но сообщается, что запуск RTX 4060 Ti состоится в конце мая или начале июня.
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Эти две видеокарты будут представлять новое поколение графических процессоров среднего класса от NVIDIA и AMD, при этом RX 7600 будет конкурировать с RTX 4060, а будет RTX 4060 Ti видеокартой более высокого уровня. 

У нас пока нет официальных спецификаций новой видеокарты, но последние слухи сообщают, что эта модель будет поставляться с 34 вычислительными блоками, 4352 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти (вероятно GDDR6) и 128-битной шиной с максимальная пропускная способность 288 ГБ/с. Это заметно более компактная карта чем ее предшественница RTX 3060 Ti, с меньшим количеством ядер CUDA и значительно худшей пропускной способностью памяти. Эти недостатки можно преодолеть более высокими тактовыми частотами ядра, но только тестирование сможет показать реальный потенциал видеокарты.

Igor’sLAB сообщает, что мы увидим партнерские карты AIB RX 7600 на Computex, хотя подтверждения эталонного дизайна еще нет. К сожалению в настоящее время у нас нет другой новой информации о серии AMD Radeon RX 7600 или RX 7700. Странно то, что мы уже должны были видеть утечки спецификаций серии RX 7600 если она действительно появится менее чем через месяц. Надеемся это просто результат того, что AMD на этот раз более эффективно устраняет утечки.

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В любом случае будет интересно посмотреть, как серия RX 7600 покажет себя в сравнении с грядущим графическим процессором NVIDIA  RTX 4060. Основываясь на NVIDIA RTX 4070 за 600 долларов, становится ясно, что ее соотношение цены и производительности выходит за рамки ценового класса для продуктов серии RTX 40 среднего уровня. AMD может либо пойти по стопам NVIDIA и предложить впечатляющие улучшения производительности для RX 7600, либо попытаться превзойти предложения NVIDIA RTX 4060.

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#geforce rtx 4060 ti #radeon rx 7600
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