Презентация устройства пройдет в первый день Google I/O 10 мая, а в продажу Pixel Fold поступит к 27 июня.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

Джон Проссер из Front Page Tech разместил на YouTube видео в котором излагаются основные характеристики Pixel Fold, включая расположение камеры и ценовую политику как минимум на два SKU. По словам Проссера Pixel Fold будет сочетать в себе Tensor SoC второго поколения с 12 ГБ памяти LPDDR5. Он также будет оснащен чипом безопасности Titan M2. Модель с 256 ГБ постоянной памяти будет доступна в цветах chalk и obsidian по цене 1800 долларов, а модель с 512 ГБ будет доступна только в цвете obsidian по цене 1920 долларов.

Если вы надеялись, что Google выйдет на рынок складных устройств с агрессивными ценами вас ждет разочарование. Тем не менее Google будет дарить Pixel Watch при покупке Pixel Fold по предзаказу.

Что касается дисплеев вы получите передний 5,8-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ (2092x1080), соотношением сторон 17,4:9, плотностью 408 пикселей на дюйм и частотой обновления 120 Гц. Внутренний дисплей имеет размер 7,6 дюйма и также представляет собой панель OLED, но с разрешением 2208x1840 (соотношение сторон 6:5), плотностью 380 пикселей на дюйм и той же частотой обновления 120 Гц.

Фронтальная камера имеет разрешение 9,5 Мп с фиксированным фокусом, угол обзора 84 градуса и диафрагму f/2,2. По характеристикам она аналогична фронтальной камере Pixel 7 Pro 10,8 Мп с диафрагмой f/2,2.

Основная камера на задней панели Pixel Fold имеет 48 Мп и оптическую стабилизацию изображения, диафрагму f / 1,7 и угол обзора 82 градуса. Рядом с ней находится сверхширокоугольная камера на 10,8 Мп с углом обзора 121,1 градуса и диафрагмой f/2,2, а также еще одна телефото камера на 10,8 Мп (угол обзора 21,9 градуса, диафрагма f/3,05, 5-кратный оптический зум, 20-кратный зум Super Res).

Ожидается, что Google будет продвигать такие функции как технология Magic Erase, размытие фотографий, длинная выдержка и некоторые другие возможности.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По словам Проссера Google предложит аккумулятор с автономностью работы более 24 часов.