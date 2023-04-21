С 12 по 14 мая Blizzard приглашает вас помочь протестировать серверную инфраструктуру на которой будет работать игра после ее выпуска.

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Несколько недель назад Blizzard дала геймерам два шанса попробовать Diablo IV, но бета тестирование еще не дало разработчикам проверить все, что они хотели. Таким образом любой кто пропустил эти тесты или просто не получил достаточного количества квестов получит еще один шанс.

Если вы играли в предыдущие бета-тесты многое в новом событии Server Slam будет вам знакомо. Ивент даст игрокам бесплатный доступ к прологу и первому акту игры. Игроки будут иметь беспрепятственный доступ к этой зоне известной как Fractured Peaks. В дополнение к основному заданию игроки смогут открывать для себя подземелья, побочные квесты и достопримечательности на протяжении всего события. Blizzard будет использовать данные этого теста для устранения любых неполадок на своих серверах готовясь к наплыву игроков при запуске игры.

Максимальный уровень персонажей в Server Slam будет 20, и это новый старт для всех. Даже если вы играли в бета-тесты вам придется создать нового персонажа в Server Slam. По окончании теста данные игрока снова будут стерты, но вы сможете получить бонусный контент, если выполните все задания. Вот доступные награды, только последняя из которых новая.

Титул Casualty: можно получить достигнув Кёвашада одним персонажем.

Титул Early Voyager: можно получить достигнув 20-го уровня одним персонажем.

Косметический предмет Beta Wolf Pack: можно получить достигнув 20-го уровня одним персонажем.

Трофей Cry of Ashava Mount: можно получить победив Ашаву одним персонажем 20-го уровня.

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Даже если вы играли раньше стоит заглянуть на Server Slam. Со времени последней беты разработчики внесли некоторые важные изменения основанные на отзывах игроков во время предыдущих тестов. То что мы увидим в следующем месяце должно очень сильно напоминать окончательный вариант игры выпуск которой намечен на 6 июня. Diablo IV будет доступна на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 4/5.