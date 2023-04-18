Только что выпущенный драйвер имеет официальную поддержку Game On для будущих и новых игр Boundary, Minecraft Legends, Dead Island 2 и дополнения Total War: Warhammer III's Mirror of Madness.

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Если вы с нетерпением ждете возможности поиграть в любую из этих игр, вы можете быть уверены в плавной игре на дискретном графическом процессоре Arc Alchemist.

Этот драйвер также включает оптимизацию производительности для ряда существующих игр включая несколько игр с интенсивной трассировкой лучей. Dead Space Remake получает самый большой прирост: повышение производительности на 63% в разрешении 1440p с высокими настройками, что дает небольшое преимущество Arc A750 по сравнению с GeForce RTX 3060 в этой игре. F1 22 также получает прирост до 17% в 1080p со "сверхвысокими" настройками трассировкой лучей.

Требовательная игра Dying Light 2: Stay Human демонстрирует прирост производительности в режиме трассировки лучей на 7%, в то время как Dirt 5, Deathloop и Metro Exodus: Enhanced Edition демонстрируют небольшие улучшения производительности по сравнению с предыдущим драйвером. Intel делает акцент на модель Arc A750, потому что эти видеокарты самые доступные по цене и имеют впечатляющую производительность на доллар.

Помимо прироста производительности в этом драйвере также были исправлены различные проблемы. В частности для видеокарт Arc Graphics необходимо устранить сбои в MS Flight Simulator и убрать повреждения поверхности воды в Sea of Thieves. Функция Optical Flow Blackmagic DaVinci Resolve с новым драйвером должна работать правильно, без искажения цветов.

Естественно есть еще некоторые проблемы. В частности аппаратное ускорение графического процессора может работать некорректно в Adobe Premiere Pro, а Topaz Video AI может вызывать ошибки при использовании некоторых моделей для улучшения видео. Для мобильных видеокарт Iris Xe вам может потребоваться перезагрузить компьютер и попытаться установить драйвер во второй раз, чтобы он работал. Кроме того есть ряд игр, которые имеют проблемы с артефактами на встроенной графике процессоров Core.

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Если вы хотите увидеть полный список изменений к версии драйвера вы можете найти PDF-файл здесь. Либо вы можете перейти на сайт загрузки Intel чтобы получить бета-версию нового драйвера который рекомендуется для всех пользователей Windows 10 и 11 с видеокартами Arc.