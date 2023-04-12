Приложения утверждающие что они используют технологию искусственного интеллекта Baidu еще в субботу были замечены в App Store.

реклама

Иск был подан в пекинский народный суд Хайдянь в конце прошлой недели.

Бот Ernie (Enhanced Representation through Knowledge Integration) - это чат-бот с искусственным интеллектом призванный конкурировать с ChatGPT и Google Bard от OpenAI. Твит из официального аккаунта Baidu в Твиттере объясняет: "ERNIE Bot демонстрирует мастерство в последних тенденциях генеративного ИИ от литературного творчества до делового письма".

Во время маркетингового мероприятия в марте прошлого года генеральный директор Baidu Робин Ли заявил, что возможности чат-бота Ernie близки к GPT-4. Ли использовал предварительно записанную демонстрацию технологии ИИ, чтобы избежать любых потенциальных неудач которые может вызвать живая презентация.

У чат-бота Google Bard и Microsoft Bing было немало неудач. Есть также несколько примеров того как OpenAI в настоящее время предъявляют иски по нарушению авторских прав и диффамации в Австралии.

В объявлении Baidu на прошлой неделе указывалось, что у компании пока нет даже собственного официального приложения. Затем последовало заявление: "До официального объявления нашей компании любое приложение Ernie которое вы видите в App Store или других магазинах является подделкой".

Согласно отчету Reuters бот Ernie доступен только тем кто подает заявку и получает коды доступа. Baidu также предупреждает пользователей не покупать коды доступа которые уже появились в продаже на сторонних сайтах.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На данный момент Apple не ответила на обвинения.