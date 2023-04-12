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Иск был подан в пекинский народный суд Хайдянь в конце прошлой недели.
Бот Ernie (Enhanced Representation through Knowledge Integration) - это чат-бот с искусственным интеллектом призванный конкурировать с ChatGPT и Google Bard от OpenAI. Твит из официального аккаунта Baidu в Твиттере объясняет: "ERNIE Bot демонстрирует мастерство в последних тенденциях генеративного ИИ от литературного творчества до делового письма".
Во время маркетингового мероприятия в марте прошлого года генеральный директор Baidu Робин Ли заявил, что возможности чат-бота Ernie близки к GPT-4. Ли использовал предварительно записанную демонстрацию технологии ИИ, чтобы избежать любых потенциальных неудач которые может вызвать живая презентация.
У чат-бота Google Bard и Microsoft Bing было немало неудач. Есть также несколько примеров того как OpenAI в настоящее время предъявляют иски по нарушению авторских прав и диффамации в Австралии.
В объявлении Baidu на прошлой неделе указывалось, что у компании пока нет даже собственного официального приложения. Затем последовало заявление: "До официального объявления нашей компании любое приложение Ernie которое вы видите в App Store или других магазинах является подделкой".
Согласно отчету Reuters бот Ernie доступен только тем кто подает заявку и получает коды доступа. Baidu также предупреждает пользователей не покупать коды доступа которые уже появились в продаже на сторонних сайтах.
На данный момент Apple не ответила на обвинения.