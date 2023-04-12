Кэл сможет сражаться бок о бок с персонажами NPC и получит доступ ко всему набору стилей боя на световых мечах.

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Наиболее заметные боевые улучшения внесенные в игру это новый набор боевых приемов Кэла которые очевидно повзрослели после событий Fallen Order. Трейлер показывает нам пару сцен боя на световых мечах с участием его двухклинковой сабли. Если вы играли в Fallen Order вас не удивит возвращение сабли с двумя лезвиями, но Кэл использует ее в трейлере совсем иначе чем в Fallen Order. Кэл теперь атакует с гораздо большей ловкостью и одновременно смешивает свои вращательные атаки с другими силовыми приемами.

Стойка с мечом над головой - одна из совершенно новых стоек которых не было в предыдущей игре. Эта стойка предназначена для тяжелых атак за счет скорости и ловкости. Трейлер хорошо это демонстрирует в другой боевой сцене, где Кэл атакует пару имперских боевых дроидов и быстро уничтожает их всего двумя ударами. В этой стойке вы должны учитывать каждый взмах и удар особенно против более легких и подвижных противников.





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Новый трейлер показывает нам лишь беглый взгляд на игру Jedi: Survivor. Создатели контента уже подтвердили, что бой будет значительно более разнообразным, и Кэл получит пять различных стоек со световым мечом, включая комбинацию бластера и светового меча. Кроме того будет гораздо больше врагов с которыми нужно сражаться включая животных, ботов и инопланетян.