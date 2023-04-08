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Google обязывает разработчиков приложений предусмотреть возможность удаления профиля пользователя
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Google установила новые правила которые потребуют от разработчиков приложений для Android предоставить пользователям возможность удалить учетную запись приложения и/или ее данные. Эта новая политика удаления данных предназначена для укрепления взаимного доверия между потребителями и разработчиками позволяет разработчикам "демонстрировать методы обеспечения конфиденциальности и безопасности своих приложений простым и понятным способом". При этом идея состоит в том, чтобы дать пользователям возможность лучше понимать и контролировать свои данные в приложении.

Новая политика гласит, что любое приложение для которого создается учетная запись приложения должно предоставить владельцу учетной записи возможность запросить удаление учетной записи. После того как запрос инициирован разработчик должен стереть все данные связанные с этой учетной записью. Есть некоторые исключения когда данные должны храниться разработчиками по веским причинам таким как соблюдение нормативных требований, безопасность и т. д., но эти намерения должны быть четко объяснены пользователю. Если пользователи не хотят полностью удалять свои учетные записи, но хотят удалить личные данные такие как изображения, аудио, сообщения или историю, новая инициатива требует, чтобы разработчики также обеспечили это в своих службах.

Google заявляет, что вскоре все пользователи также смогут стереть учетную запись приложения и данные на веб-портале приложения, если это применимо. Например вы давно удалили Facebook или eBay со своего телефона, и вместо того, чтобы переустанавливать эти приложения для удаления ваших данных вы можете сделать это на соответствующих веб-сайтах.

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Конечно изменения политики вступят в силу через некоторое время. Google рассчитывает на начало следующего года, когда пользователи начнут видеть изменения включая описания приложений, значки удаления данных и т. д. У разработчиков будет время до 31 мая 2024 года, чтобы выполнить требования.

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#google play
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