Snapdragon 7+ Gen 2 уступает по производительности Snapdragon 8 Gen 1 и Gen 2 в нескольких тестах, но опережает остальные основные устройства включая Google Pixel 6.

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Спецификации и основные характеристики Snapdragon 7+ Gen 2

Snapdragon 7+ Gen 2 рассчитан на относительно высокую производительность. Процессор Kryo в SoC предлагает тактовую частоту до 2,91 ГГц и Qualcomm утверждает, что он обеспечит прирост производительности на 50% по сравнению с Snapdragon 7 предыдущего поколения. Новая мобильная платформа имеет одно основное ядро Arm Cortex X2 с тактовой частотой до 2,91 ГГц, три высокопроизводительных ядра Arm Cortex A710 с тактовой частотой до 2,49 ГГц и четыре эффективных ядра Arm Cortex A510 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Все это упаковано в чип который должен быстро и эффективно справляться с рабочими нагрузками современных смартфонов - хотя конечно не так быстро как более мощный Snapdragon 8 Gen 2 который использует преимущества более мощного Cortex X3.

Графический процессор Snapdragon 7+ Gen 2 также был значительно обновлен. Snapdragon 7+ Gen 2 предлагает графический процессор Adreno который по словам Qualcomm обеспечит вдвое большую графическую производительность чем Snapdragon 7 Gen 1.

В дополнение к повышению производительности процессора и графического процессора Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 также предлагает некоторые функции Snapdragon Elite Gaming, такие как Auto Variable Rate Shading или VRS, которые отображают объекты переднего и заднего плана с различными уровнями детализации шейдеров, чтобы повысить производительность. Это помимо поддержки Snapdragon Sound и aptX для воспроизведения аудио высокого разрешения без задержек.

Другие функции предлагаемые Snapdragon 7+ Gen 2 включают 18-битный ISP который способен снимать 30 изображений и объединять их для получения более качественных снимков при слабом освещении, а также поддерживает максимальное разрешение 200 мегапикселей. Он также оснащен новым движком Qualcomm AI Engine который предлагает вдвое большую производительность, чем Snapdragon 7 Gen 1. Завершает пакет модем Snapdragon X62 с теоретической скоростью загрузки до 4,4 Гбит/с.

Тесты Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2

Хотя чип был анонсирован совсем недавно Qualcomm дала журналистам возможность протестировать Snapdragon 7+ Gen 2 на MWC 2023. Это эталонное устройство предлагает 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц, 12 ГБ ОЗУ и питание от батарея емкостью 4192 мАч.

GeekBench создан для имитации таких рабочих нагрузок как обработка изображений, сжатие/распаковка и т. д. Как вы можете видеть эталонное устройство Snapdragon 7+ Gen 2 оказалось средним по сравнению с другими современными смартфонами. Конечно мы ожидали, что устройства оснащенные Snapdragon 8 Gen 1 или Gen 2 превзойдут Snapdragon 7+ Gen 2.

Тест AnTuTu

AnTuTu похож на GeekBench тем, что выдает довольно туманные оценки, а не конкретную частоту кадров или другие показатели, но эталонный тест по-прежнему позволяет относительно легко сравнивать общую относительную производительность устройств.

AnTuTu предложил такой же взгляд на производительность как и GeekBench 5. В целом устройство хорошо показало себя по сравнению с большинством современных устройств даже превзойдя некоторые телефоны с Snapdragon 8 Gen 1. Однако он не смог догнать эталонное устройство Snapdragon 8 Gen 2 более высокого класса которое возглавило таблицу.

Тесты игр и графики Snapdragon 7+ Gen 2

Далее у нас есть несколько игровых и графических тестов из нескольких популярных инструментов тестирования. Хотя производительность процессора влияет на некоторые из этих тестов они больше сосредоточены на графическом процессоре.

Snapdragon 7+ Gen 2 занимает примерно среднее положение в тестах T-Rex и Manhattan, что ставит его позади устройств на базе Snapdragon 8 Gen1 и Gen2, но значительно опережает основные устройства предыдущего поколения и Google Pixel 6.

Snapdragon 7+ Gen 2 оказался в самом низу списка, но это только потому, что в тесте представлено не так много устройств.

Выводы о производительности Snapdragon 7+ Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 - это относительно высокопроизводительная мобильная платформа, которая как правило уступает флагманским SoC Snapdragon 8 Gen 1 и Gen 2 в ряде тестов, но опережает конкурирующие основные платформы.

Практически каждый аспект Snapdragon 7+ Gen 2 был модернизирован по сравнению с предыдущим поколением, что привело не только к повышению производительности процессора, графического процессора, искусственного интеллекта и общей платформы, но и к расширению функций. Модем Snapdragon 7+ Gen 2 и возможности Wi-Fi были обновлены, как и его 18-битный процессор сигналов изображений, который теперь практически соответствует Snapdragon 8 Gen 1. Мощный 18-битный ISP Snapdraton Sight позволяет Snapdragon 7+ Gen 2 захватывать и обрабатывать 3,0 гигапикселя в секунду, что обеспечивает множество вычислительных функций фотографии которые улучшают качество изображения особенно в сложных условиях освещения.

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Qualcomm объявила, что телефоны от Redmi и Realme с Snapdragon 7+ Gen 2 будут запущены к концу марта.