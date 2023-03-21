ИИ оценивает уклон и скорость вращения педалей, поэтому когда владелец едет в гору велосипед регулирует трансмиссию для желаемой электрической помощи.

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Acer выходит на рынок электровелосипедов с искусственным интеллектом с моделью Acer ebii которая не забывает своих компьютерных корней.

Мы наблюдаем сдвиг в сторону диверсификации технологических брендов в сторону электрического транспорта, таких как Apple, Xiaomi и Sony. Тем не менее было большим сюрпризом, когда 46-летний тайваньский компьютерный бренд Acer анонсировал электровелосипед ebii.

Acer заявляет о наличии датчиков столкновения на велосипеде которые предупреждают водителя о встречных автомобилях или объектах вероятно впервые в отрасли.

Компания не сообщает каков объем и параметры этой функции, поэтому возникают очевидные вопросы. Сколько датчиков. Обеспечивают ли они обнаружение как спереди, так и сзади. Каков порог обнаружения/диапазон/чувствительность датчика(ов). Оповещение на борту или через приложение ebiiGo. Ответы на все эти вопросы предстоит получить.

Другими техническими особенностями являются бесконтактная блокировка / разблокировка через Bluetooth, 360-градусное освещение (передние и задние фонари, а также боковые световые панели которые как мы предполагаем также служат указателями поворота, безвоздушные шины из пеноматериала, быстрая 2,5-часовая зарядка. В знак уважения к корням своего бренда аккумулятор также служит портативным зарядным устройством для ноутбуков или телефонов.

Скорость передвижения у велосипеда неспешная. Питание ebii осуществляется от батареи мощностью 460 кВтч с заявленным запасом хода 110 км. Двигатель задней ступицы мощностью 250 Вт развивает максимальную скорость 25 км / ч; обратите внимание, что двигатель служит только в качестве вспомогательного привода. То есть двигатель активируется только тогда когда велосипедист крутит педали.

Пропорции колес к раме у велосипеда напоминают классический BMX, и это интересно. Большинство городских электровелосипедов либо имеют крошечные колеса, либо неуклюжие рамы, и все это во имя компактности и портативности. Ebii весит 16 кг отчасти благодаря легкосплавному шасси, односторонней передней вилке и ременной передаче.

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Acer еще не объявила цены и доступность, но указывает, что они будут варьироваться в зависимости от региона.