Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Noctua представляет бесшумный воздушный кулер с двумя вентиляторами для ASUS GeForce RTX 4080
Это достигается за счет добавления большего количества тепловых трубок и перехода на "более сложный, адаптированный радиатор" с дополнительным преимуществом наличия испарительной камеры.
рекомендации
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр

реклама

ASUS и Noctua объявили о продолжении сотрудничества на выставке Consumer Electronics Show (CES) в январе этого года. Теперь два месяца спустя Noctua делится дополнительной информацией о своем последнем совместно разработанном кулере, который по ее словам был "переработан с нуля для достижения максимальной тепловой эффективности".

"Благодаря добавлению испарительной камеры и превосходным возможностям рассеивания тепла для передачи тепловой энергии пяти 8-мм тепловым трубкам вместо двух Noctua Edition обеспечивает значительно лучшую эффективность охлаждения, чем оригинальная TUF Gaming GeForce RTX 4080", - заявляет Noctua. "Это в свою очередь позволяет ему работать с более низкой скоростью вращения вентилятора и в сочетании с лучшей в своем классе эффективностью вентиляторов NF-A12x25 работать тише, чем любая другая карта с воздушным охлаждением в этом классе.

По словам Noctua соотношение производительности и шума значительно лучше, чем у стандартного кулера TUF Gaming. При максимальной скорости вращения вентилятора кулер Noctua вращается со скоростью 2000 об/мин достигая 34,7 децибел, в то время как штатный кулер вращается со скоростью 3000 об/мин и производит 48,6 децибел. Более тихая работа достигается при незначительном скачке температуры в 0,2°C, как показано на графике выше.

По данным академии аудиологии 30 децибел эквивалентны шепоту, а 40 децибел - это уровень шума тихой библиотеки. При 50 децибелах вы ощущаете тот же уровень шума, что и при умеренном дожде.

Noctua заявляет, что при средних скоростях вращения вентилятора шумность ее кулера падает до 23,2 децибел против 40 децибел для стандартного кулера TUF Gaming, при этом температура немного выше (+0,8°C). Для справки, 20 децибел попадают в "слабый" диапазон шкалы шума и эквивалентны шелесту листьев.

При самой низкой скорости вентилятора оба кулера очень тихие, но по данным Noctua их кулер имеет преимущество с 12,5 децибел против 17,3 децибел. И на этот раз Noctua демонстрирует незначительное преимущество в охлаждении с понижением температуры на 0,2°C.

"Как и предыдущие карты Noctua Edition модель GeForce RTX 4080 оснащена двойным BIOS который позволяет клиентам переключаться между профилем производительности обеспечивающим самую низкую температуру графического процессора и профилем тихой работы который допускает несколько более высокие температуры для достижения наилучшей акустики. Удовлетворяя требования клиентов Noctua тихий профиль установлен по умолчанию", - объясняет Noctua в своем блоге.

Пользователи также могут установить собственные кривые вентилятора и/или пониженное напряжение с помощью утилиты ASUS GPU Tweak III для еще более тихой работы и/или более низких температур, или их комбинации. Кроме того два вентилятора на кулере Noctua полностью перестают вращаться при температуре ниже 50°C.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 ASUS установила розничную цену в Европе на уровне 1700 евро на GeForce RTX 4080 с кулером Noctua. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#noctua #geforce rtx 4080 #воздушный кулер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 7900 XTX – неравное противостояние, в котором побеждает NVIDIA
ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition получила полностью новую систему охлаждения и стоит 1650 USD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейский союз хочет обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов на протяжение 2023 года
109
ЧВК "Вагнер" продолжают движение к центру Бахмута, значительно продвинувшись в районе "квадраты"
15
Видеокарта с 8 ГБ памяти из Китая за 2000 рублей тянет все современные игры с высоким FPS
11
В Новомосковске после групповой атаки российских дронов полностью выгорела крупная нефтебаза
18
Путин посетил Мариуполь с рабочей поездкой
1
Как решение МУС вынудит Южную Африку войти в российскую сферу влияния
1
Польша сообщила о готовности вступить в конфликт с Россией в случае поражения Киева
16
8-ядерный мобильный процессор AMD Ryzen 7 7840U показывает многоядерный результат 14 825 баллов
3
Учёные обнаружили на Марсе солевые отложения, которые могли быть частью древнего ледника
4
12 апреля завершится «цифровое рабство» в стейкинге Эфириума, а криптовалюта может подорожать
6
Расширение Firefox Relay для подмены адреса электронной почты будет интегрировано прямо в браузер
+
Польша объявила условия для вступления в конфликт с Россией
29
Пригожин: набор в ЧВК "Вагнер" составляет 500-800 человек в день
7
Пригожин сообщил о контроле 70 % Бахмута и предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ на данном направлении
1
Лиам Нисон рассказал, почему отказался от роли Джеймса Бонда
+
НАТО видит необходимость отправить 300 тысяч военных к границам с Россией
32
Китайская таможня изъяла десятки SSD, спрятанных в электросамокате
2
Maxell наладит выпуск твердотельных аккумуляторов в Японии для использования промышленными роботами
+
В КНДР 800 тысяч добровольцев записались в армию для борьбы с США
12
Неверно истолковали: дипмиссия Польши во Франции прокомментировала заявление посла о возможном конфликте с Россией
15

Популярные статьи

NVIDIA + AMD – 3 самых оптимальных связки процессоров и видеокарт для геймеров в 4К, 2К и 1080р
21
Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
38
Нерушимые принципы сборки игрового ПК, актуальные во все времена
22
Впечатления от бета-теста Diablo lV
36
Начинаю зарабатывать миллион рублей с помощью ПК. Часть 1: Теоретические соображения
50
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
98
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
14
Анонсирована первая облачная социальная песочница полностью без NPC, MMORPG Pax Dei
+
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Стиральная машина с дисплеем и AI от Сяоми
+
Почему Украина может согласиться на мирный план Китая
37

Сейчас обсуждают

Костяй
06:29
Как курс может подорожать? Дорожает биткоин, а курс растет.
Курс биткоина подорожал на 25%: почему начинают расти цифровые валюты
хахахер
06:21
а до наступления всу,туристы зачистят как раз весь бахмут от нацистов
ЧВК «Вагнер» ожидает контрнаступление ВСУ и просит помощь у Шойгу
LifeX
06:20
Polaris и высокий фпс это что-то на очень старом.
Видеокарта с 8 ГБ памяти из Китая за 2000 рублей тянет все современные игры с высоким FPS
хахахер
06:14
ну и пусть нахер идут тогда,если им мало
Выделенного Евросоюзом 1 миллиарда евро на боеприпасы недостаточно - Минобороны Украины
Олег Власов
06:05
В целях безопасности и для сохранения жизни экипажей это детонирующее устройство следует взорвать до приезда машин на передовые позиции.
Украинским танкистам выдали заминированные Challenger 2 – британские секреты не попадут в руки РФ
хахахер
06:03
у кирби глаза срущей собаки
США опасаются позиции Китая насчёт прекращения огня
Kasyan
06:00
Госсекретарь США заявил о том, что Америка против временного прекращения боевых действий на Украине
Олег Власов
05:56
Любое повышение цен на энергоносители внутри страны скажется на материальном положении Россиян.
В Госдуме предложили компенсировать убытки «Газпром» за счёт россиян
Бот_Пригожина_308
05:52
США тоже не против принципа "до последнего хххла".
США опасаются позиции Китая насчёт прекращения огня
Химик Химикович
05:52
Afox является дочерней компанией FOXCONN. Надежность их поделок не намного выше чем рефаб RX 580, а вот производительность...
Краткий обзор и тест видеокарты Afox GT 1030
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем