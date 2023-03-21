Это достигается за счет добавления большего количества тепловых трубок и перехода на "более сложный, адаптированный радиатор" с дополнительным преимуществом наличия испарительной камеры.

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ASUS и Noctua объявили о продолжении сотрудничества на выставке Consumer Electronics Show (CES) в январе этого года. Теперь два месяца спустя Noctua делится дополнительной информацией о своем последнем совместно разработанном кулере, который по ее словам был "переработан с нуля для достижения максимальной тепловой эффективности".

"Благодаря добавлению испарительной камеры и превосходным возможностям рассеивания тепла для передачи тепловой энергии пяти 8-мм тепловым трубкам вместо двух Noctua Edition обеспечивает значительно лучшую эффективность охлаждения, чем оригинальная TUF Gaming GeForce RTX 4080", - заявляет Noctua. "Это в свою очередь позволяет ему работать с более низкой скоростью вращения вентилятора и в сочетании с лучшей в своем классе эффективностью вентиляторов NF-A12x25 работать тише, чем любая другая карта с воздушным охлаждением в этом классе.

По словам Noctua соотношение производительности и шума значительно лучше, чем у стандартного кулера TUF Gaming. При максимальной скорости вращения вентилятора кулер Noctua вращается со скоростью 2000 об/мин достигая 34,7 децибел, в то время как штатный кулер вращается со скоростью 3000 об/мин и производит 48,6 децибел. Более тихая работа достигается при незначительном скачке температуры в 0,2°C, как показано на графике выше.

По данным академии аудиологии 30 децибел эквивалентны шепоту, а 40 децибел - это уровень шума тихой библиотеки. При 50 децибелах вы ощущаете тот же уровень шума, что и при умеренном дожде.

Noctua заявляет, что при средних скоростях вращения вентилятора шумность ее кулера падает до 23,2 децибел против 40 децибел для стандартного кулера TUF Gaming, при этом температура немного выше (+0,8°C). Для справки, 20 децибел попадают в "слабый" диапазон шкалы шума и эквивалентны шелесту листьев.

При самой низкой скорости вентилятора оба кулера очень тихие, но по данным Noctua их кулер имеет преимущество с 12,5 децибел против 17,3 децибел. И на этот раз Noctua демонстрирует незначительное преимущество в охлаждении с понижением температуры на 0,2°C.

"Как и предыдущие карты Noctua Edition модель GeForce RTX 4080 оснащена двойным BIOS который позволяет клиентам переключаться между профилем производительности обеспечивающим самую низкую температуру графического процессора и профилем тихой работы который допускает несколько более высокие температуры для достижения наилучшей акустики. Удовлетворяя требования клиентов Noctua тихий профиль установлен по умолчанию", - объясняет Noctua в своем блоге.

Пользователи также могут установить собственные кривые вентилятора и/или пониженное напряжение с помощью утилиты ASUS GPU Tweak III для еще более тихой работы и/или более низких температур, или их комбинации. Кроме того два вентилятора на кулере Noctua полностью перестают вращаться при температуре ниже 50°C.

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ASUS установила розничную цену в Европе на уровне 1700 евро на GeForce RTX 4080 с кулером Noctua.