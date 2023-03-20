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В тесте Cinebench R23 Ryzen 7 7840U уступает Ryzen 5 7600X и немного отстает от восьмиядерного Ryzen 7 5800X на базе Zen 3. Хотя этот результат может показаться не впечатляющим, помните, что эти процессоры для настольных ПК имеют мощное охлаждение и предел мощности 105 Вт или выше.
Между тем этот мобильный процессор с обозначением "U" должен иметь предел мощности 28 Вт или меньше. Это означает, что мы получаем производительность восьмиядерного процессора Zen 3 мощностью 105 Вт в маломощном мобильном чипе предназначенном для тонких и легких машин, и что его TDP используется совместно с графическим процессором RDNA 3 - то чего нет ни у 5800X, ни у 7600X.
Еще одна любопытная особенность заключается в том, что базовая частота процессора составляет 3,3 ГГц. Это довольно высокая базовая тактовая частота для ЦП серии "U", но Zen 4 может быть весьма эффективным при более низких тактовых частотах.
Согласно базе данных результатов 3DMark Fire Strike на веб-сайте UL графическая оценка Radeon 780M составляет около 8000. Эта цифра близка к результатам самых быстрых версий Radeon 680M.
Radeon 680M это GPU встроенный в семейство AMD Ryzen 6000. Самые лучшие результаты тестов на графике получены от процессоров Ryzen 9 6900HX. Это мобильные процессоры с TDP 45 Вт, но производители игровых ноутбуков могут свободно увеличивать ограничение мощности. Они оснащены мощным графическим процессором RDNA 2 с 6 модулями WGP работающими на частоте до 2400 МГц. По отзывам пользователей Radeon 680M идеально подходит для игр с разрешением 1080p.