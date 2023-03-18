Diablo IV уже доступен для предзаказа и выходит 6 июня 2023 года. Бета-версия раннего доступа уже открыта и продлится до 19 марта, а открытая бета-версия станет доступна с 24 по 26 марта.

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"Нейронная графика произвела революцию в играх с момента ее появления с помощью NVIDIA DLSS и теперь мы выводим ее на новый уровень, - заявил Мэтт Вюбблинг вице-президент по глобальному маркетингу GeForce в NVIDIA. "Супер-франшизы компьютерных игр такие как Diablo и Forza Horizon, а также новый Redfall от Bethesda поднимают планку качества графики используя DLSS, чтобы сделать игровой процесс более увлекательным".





Любопытно, что трейлер NVIDIA DLSS 3 для Diablo IV на самом деле не показывает технологию апскейлинга в действии, а вместо этого объединяет различные кинематографические сцены из трейлера выпущенного Blizzard несколько месяцев назад.

Кроме того Diablo IV будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени. Однако как и в случае с Redfall, технология будет представлена через некоторое время после запуска в пострелизном патче. Пока мы ждем, ведущий гейм-дизайнер Завен Арутюнян и стример Bluddshed поделились несколькими минутами новых кадров геймплея.





На кадрах видно, как два игрока рубят казармы Кор Драгана, одну из крепостей Кающихся рыцарей. Мы увидим некоторые ловушки над которыми команда дизайнеров хорошо поработала в Diablo IV.

"Большинство ловушек имеют вторичные эффекты которыми игроки могут воспользоваться когда найдут их", - объясняет Арутюнян.

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