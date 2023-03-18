Пользователь в Южной Африке не смог активировать свою лицензионную Windows, поэтому он связался с Microsoft... которая активировала ее обходным способом.

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В эту историю трудно было бы поверить, если бы не скриншоты. Уэсли Пайберн известный под ником @TCNOco в Твиттере сообщает, что связался со службой поддержки Microsoft после того как исчерпал все автоматические попытки активировать Windows на своем новом ПК. Невероятно, но служба поддержки не смогла ему помочь, поэтому на следующий день запрос был повышен до уровня поддержки 2.

Когда он связался со специалистом службы поддержки уровня 2, сотрудник Microsoft удаленно подключился к его ПК с помощью Quick Assist и сразу же начал выполнять команды Powershell изображенные выше. Эти команды Powershell загружают и выполняют сценарий из Massgrave, сайта на котором размещены "неофициальные" сценарии активации Microsoft (или MAS, отсюда и название).

Скрипты от Massgrave позволяют пользователям обходить процедуры активации Microsoft и разблокировать полное использование ОС, что называется нелицензионной установкой Windows и Office. Это равносильно компьютерному пиратству - если у вас нет лицензии на Windows или Office.

Мистер Пайберн на самом деле владеет лицензией Windows и собственные системы Microsoft должны были распознать это и автоматически активировать установленную операционную систему. Возможно технический специалист службы поддержки Microsoft который запустил сценарий Massgrave на своем ПК не сделал ничего плохого, потому что в конечном итоге лицензионная Windows была активирована. Спасибо оператору за нестандартное мышление.





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