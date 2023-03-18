Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Служба поддержки Microsoft уличена в решении проблем с активацией Windows с помощью "взлома"
Пользователь в Южной Африке не смог активировать свою лицензионную Windows, поэтому он связался с Microsoft... которая активировала ее обходным способом.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

В эту историю трудно было бы поверить, если бы не скриншоты. Уэсли Пайберн известный под ником @TCNOco в Твиттере сообщает, что связался со службой поддержки Microsoft после того как исчерпал все автоматические попытки активировать Windows на своем новом ПК. Невероятно, но служба поддержки не смогла ему помочь, поэтому на следующий день запрос был повышен до уровня поддержки 2.

Когда он связался со специалистом службы поддержки уровня 2, сотрудник Microsoft удаленно подключился к его ПК с помощью Quick Assist и сразу же начал выполнять команды Powershell изображенные выше. Эти команды Powershell загружают и выполняют сценарий из Massgrave, сайта на котором размещены "неофициальные" сценарии активации Microsoft (или MAS, отсюда и название).

Скрипты от Massgrave позволяют пользователям обходить процедуры активации Microsoft и разблокировать полное использование ОС, что называется нелицензионной установкой Windows и Office. Это равносильно компьютерному пиратству - если у вас нет лицензии на Windows или Office.

Мистер Пайберн на самом деле владеет лицензией Windows и собственные системы Microsoft должны были распознать это и автоматически активировать установленную операционную систему. Возможно технический специалист службы поддержки Microsoft который запустил сценарий Massgrave на своем ПК не сделал ничего плохого, потому что в конечном итоге лицензионная Windows была активирована. Спасибо оператору за нестандартное мышление.


рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #windows
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft добавила искусственный интеллект в свой браузер Edge
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
102
Испания нарастила потребление российского СПГ на 84%, став «главным нарушителем» в ЕС
2
Пригожин: бойцы ЧВК Вагнер имеют на вооружении трофейные американские гаубицы М-777 и ПТРК Javelin
5
Der Spiegel: украинские танкисты быстро освоили Leopard 2 и готовы к наступлению на Донбассе
14
Ford отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей Fusion и Lincoln MKZ из-за течи тормозных шлангов.
3
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
58
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
5
Вагнеровцы могут рассечь группировку ВСУ в Бахмуте и блокировать украинский гарнизон
20
В сети появились кадры маневров Су-27 на американским MQ-9 Reaper
8
В Киеве считают, что следующей целью ракетных ударов ВС РФ могут стать центры принятия решений
4
В ASUS успешно запустили 192 ГБ памяти DDR5 на плате AMD X670E в конфигурации 4x48 ГБ
2
В командовании ВВС Украины недовольны поставками польских и словацких МиГ-29
7
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
40
AMD Ryzen 7 7800X3D появился на сайтах европейских магазинов
28
Samsung Galaxy A54 Exynos 1380 и А34 готовы конкурировать с Google Pixel 6a
+
Обнаружен новый астероид размером 30 метров, который приблизится к Земле 17 марта
5
В России не исключили возможность передачи гиперзвуковых технологий «дружественным» странам
2
Названа дата мировой премьеры защищённого смартфона OUKITEL WP22 с батареей 10000 мАч
+
Пентагон показал кадры «инцидента» с беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море
11
Предположения: iPhone 15 Pro будет самой дорогой "про-версией" за всю историю Apple
+

Популярные статьи

5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
8
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
99
О процессорах Intel core i5 10400F, 12400F и 13400F - четко и структурированно
24
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 3
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Март)
7
Оскар 2023 года - как премия вернула свою популярность
15
Godot Engine 4.0: Почему я решил приостановить разработку ChimbaBench Vulkan
19
Атака мертвецов 1915 - они шли, чтобы победить
8
Как Xbox к успеху шёл, но не повезло, не фартануло
8
Мои впечатления от игры Gothic. Часть 4
5

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
02:24
Первый раз слышу, что бы у группы сопровождения были тяжелые танки.... Насчет "Указа" - кто его может издать? Сумасшедший или признанный сотнями высококвалифицированных человек трое разных судей?
СК РФ проведёт проверку по делу о незаконной выдаче МУС «ордеров» на арест граждан России
Анна Невская
02:22
Без закладок на выключение, самоуничтожение ничего нельзя ни продавать, ни передавать. Уже когда то снабдили "дружественные" страны оружием. теперь это оружие против нас же вна украине работает.
В России не исключили возможность передачи гиперзвуковых технологий «дружественным» странам
ViktorioS
02:21
Нет. Я видел деревни под Тамбовом и в Арканзассе.
Как инцидент с БПЛА MQ-9 стал «таблеткой от кризиса» для американского общества
хахахер
02:19
фашист сдавайся,гарантируем жизнь
Чтобы снизить количество ударов "Кинжалами" Украина открывает завод в одной из стран НАТО
хахахер
02:14
бахмут зачищают щас от нацистов,там их 10 тысяч щас скопилось
Экс-разведчик США: после потери Бахмута ВСУ будут отступать до Днепра
ViktorioS
02:13
Каковы бы ни были причины падения-ответ будет жёстким и адекватным. Найдут и время и место. Есть чем и как... А искать на ж--у приключений можно было бы и в другой месте.
Как инцидент с БПЛА MQ-9 стал «таблеткой от кризиса» для американского общества
ViktorioS
02:00
Сотни тысяч 200-сотых и 300-тых за 5-10 км захваченных минных полей и сравненных с землёй городишек... Я другой такой страны не знаю...
На Украине считают, что участие бою - лучшее обучение для новобранцев
хахахер
02:00
в революцию
АЭС в Миннесоте скрыла утечку 1,5 миллионов литров радиоактивной воды
Ssh
01:53
точно, арестовать Голландию. И усе, так то!))
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
хахахер
01:50
вон писали,чернобыльских раков в киевских ресторанах подавали
АЭС в Миннесоте скрыла утечку 1,5 миллионов литров радиоактивной воды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем