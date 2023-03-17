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Процессор Intel Xeon W9-3495X Sapphire Rapids потребляет 1900 Вт во время экстремального разгона
Чтобы достичь этих показателей мощности, команда разогнала 56-ядерный W9-3495X до 5,5 ГГц на материнской плате ASUS Pro WS W790E-SAGE SE в сочетании с восемью модулями G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM и двумя блоками питания Superflower Leadex мощностью 1600 Вт.
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Чтобы поддерживать стабильные тактовые частоты на всех 56 ядрах, процессор был полностью охлажден до - 93°C и оставался на этой температуре в течение очень короткого запуска Cinebench R23.

Несмотря на все проблемы команда оверклокеров ASUS набрала очень хорошую оценку в 132 220 баллов и превзошла почти все лучшие результаты W9-3495X Cinebench R23 которые в настоящее время имеются на HWBot. Но к сожалению их результатов было недостаточно, чтобы побить нынешнего рекордсмена OGS которому удалось набрать 132484 балла на том же процессоре и материнской плате, но с частотой процессора на 100 МГц ниже.


OGS является не только рекордсменом в Cinebench R23, но и рекордсменом в Cinebench R20, набрав 49 109 баллов с тем же W9-3495X. По данным HWBot новый процессор Intel для рабочих станций опустил предыдущего рекордсмена Ryzen Threadripper Pro 5995WX на 3-е место в рейтингах Cinebench R23 и R20.

Xeon W9-3495X является представителем новой серии процессоров Xeon для рабочих станций известных как серии W-3400 и серии W-2400 которые призваны конкурировать с процессорами AMD Ryzen Threadripper Pro. Процессор W9-3495X разблокирован для разгона и имеет 56 ядер, 45 МБ кэш-памяти L3, максимальную турбо-частоту 4,8 ГГц, 112 линий PCIe Gen 5, четыре канала памяти DDR5 с поддержкой для модулей ECC DIMM и базовой номинальной мощностью 225 Вт.

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#экстремальный разгон #intel xeon w9-3495x sapphire rapids
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