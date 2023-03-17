Samsung готова продолжить свое доминирование на арене смартфонов среднего класса обещая улучшения в скорости и качестве ночной фотографии.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Серия A от Google в настоящее время начинает привлекать больше внимания средств массовой информации, но телефоны Samsung серии A были одними из самых продаваемых телефонов в 2022 году. Новые A54 и A34 вышли, чтобы попытаться сохранить это доминирование предлагая улучшеные камеры, повышенную выносливость и более яркие дисплеи.

Их дизайн больше похож на семейство S23 - исчез остров камер как у предыдущего поколения. Отдельные объективы A54 демонстрируют 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную и 5-мегапиксельную камеру для макросъёмки (A34 имеет набор 48MP / 8MP / 5MP). Samsung сообщает, что снимки при слабом освещении на A54 должны быть лучше из-за большего размера сенсора, но это точно будет известно когда телефон поступит в продажу. Обе модели также оснащены 32-мегапиксельной камерой для селфи. В A54 используется вырез в виде дырокола, а в A34 - каплевидный вырез большего размера.

В отличие от прошлогоднего Exynos 1280, A54 поставляется с чипсетом 1380. Многие пользователи сетовали на то, что предыдущая модель иногда работала с задержками, поэтому будет интересно посмотреть улучшит ли производительность новая версия.

А54 имеет разрешение дисплея 1080p, частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 1000 нит. Экраны имеют диагонали 6,4 дюйма на A54 и 6,6 дюйма на A34. Предыдущее поколение телефонов имело почти 2-дневное время автономной работы, поэтому версии этого года борются за сохранение этого статуса вмещая батареи емкостью 5000 мАч.

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Оба телефона будут предлагаться в четырех цветовых вариантах: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet, Awesome White (A54) и Awesome Silver (A34). Рынки Европы и Юго-Восточной Азии получат их первыми в марте. Ожидается, что стартовые цены на A54 составят 450 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.