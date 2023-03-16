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Google внедряет генеративный ИИ в Gmail и другие сервисы
Пока система искусственного интеллекта находится в закрытом предварительном просмотре, но скоро появится список ожидания.
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Google заявил, что его языковая модель Pathways (PaLM) скоро начнет появляться в его приложениях и службах разработки. Это означает, что вы можете увидеть друга с искусственным интеллектом помогающего вам написать следующее эссе в вашей школьной учетной записи Google. Или он может помочь даже больше, чем Smart Compose, когда вам нужно попросить своего босса о повышении в Gmail.

Интеграция в инструменты разработки также интересна. Предложения ChatGPT уже впечатляют: сервис может писать некоторые базовые программы, хотя в них часто возникают ошибки. Учитывая, что Google был новатором в разработке и улучшении языков программирования и создании приложений почти с самого начала, мы возлагаем большие надежды на модели ИИ для разработки ПО.

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Параметры модели ИИ позволяют сузить или расширить объем ваших запросов к системе, по крайней мере в области разработки ПО. Эти большие улучшения искусственного интеллекта на основе языковых моделей очень интересны. Их наиболее впечатляющим аспектом является то, что они обычно довольно точно интерпретируют язык и речевые модели. По мере того как ИИ продолжает улучшаться мы также начинаем видеть улучшения в распознавании голоса. Компьютер похожий на ИИ из фильма "Star Trek" может наконец стать реальностью, что позволит нам "написать программу" просто задав системные параметры.

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#google #искусственный интелект
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