Вирусный пост на Reddit призван показать, что эти фото - просто обман искусственного интеллекта.

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Samsung последовала примеру Google и стала активно использовать вычислительную фотографию. Таким образом каждая фотография которую вы делаете на телефоны Samsung проходит через алгоритмы, которые регулируют цвета, резкость и освещение для получения конечного продукта. Фотографии Samsung имеют ярко выраженный стиль с насыщенными цветами и агрессивной резкостью, что не всегда соответствует действительности. Однако изображения Луны заходят еще дальше.

Пользователь Reddit /u/ibreakphotos придумал способ протестировать фотографии сделанные на S23 Ultra с технологией Space Zoom и пришел к выводу, что фото Луны от Samsung поддельные. Он начал эксперимент с фотографии луны взятой из Интернета, а затем снизил разрешение и применил размытие по Гауссу, чтобы удалить детали. Galaxy S23 Ultra использовался, чтобы сделать снимок размытой Луны с экрана монитора при экстремальном увеличении, и как по волшебству финальное фото на телефоне получило четкие детали которых не было в оригинале.

В другом тесте на S23 Ultra были сделаны снимки двух размытых фото Луны, одна полная, а другая видна на 50%. Если бы алгоритм действительно улучшал детали, он улучшал бы и то, и другое. Вместо этого он идентифицировал полную Луну как Луну и добавил фальшивую детализацию, оставив другое фото размытым.

Скорее всего ИИ телефона обучен распознавать Луну. Удобно, что одна и та же сторона естественного спутника всегда обращена к Земле. Таким образом очень просто сделать окончательную фотографию такой, какой мы все ее ожидаем, применив наложение с мелкими деталями Луны.

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Huawei был пойман на том, что делал что-то подобное на P30 Pro несколько лет назад, и Samsung несколько раз задавали вопросы по этому поводу с тех пор, как она представила Space Zoom в 2020 году. Samsung всегда утверждала, что ее алгоритмы лунной фотографии повышают резкость деталей и удаляют шум, но отрицает, что это наложение изображения или добавление готовых текстур. И тем не менее тест проверки фото выглядит очень убедительным.