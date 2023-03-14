Правительство США вмешалось в воскресенье, чтобы гарантировать вкладчикам доступ к своим деньгам после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что федеральное правительство, однако, не будет защищать акционеров и что высшее руководство банков было отстранено.

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Крах Silicon Valley Bank (SVB) считается вторым по величине банкротством банка в истории США, затронувшим таких известных клиентов, как Roku, Etsy и Rocket Labs. Регулирующие органы работали все выходные пытаясь найти покупателя для SVB, но безуспешно. Когда новости о банкротстве SVB распространились Signature Bank объявил в воскресенье, что он тоже банкрот, что вызвало серьезные экономические опасения. Signature Bank стал третьим по величине банкротом в истории США. В совместном пресс-релизе поздно вечером в воскресенье Министерство финансов, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) заявили, что клиенты двух банков будут защищены и смогут получить доступ к своим средствам в понедельник.

В отдельном заявлении Федеральная резервная система объявила о программе экстренного кредитования с намерением предотвратить волну банкротств банков, которые могут угрожать стабильности банковской системы в целом. Чиновники сравнили эту программу с бесплатным предоставлением кредитов банковской системе, чтобы клиенты были уверены, что они могут получить доступ к своим счетам в любое время.

Министерство финансов выделило 25 миллиардов долларов для компенсации любых убытков, которые могут быть понесены в рамках механизма экстренного кредитования.

Президент США Байден выступил в понедельник утром, пытаясь вселить уверенность в американскую банковскую систему. Он заявил: "Американцы могут быть уверены, что наша банковская система в безопасности. Ваши вклады в безопасности. Позвольте мне также заверить вас, что мы не остановимся на этом. Мы сделаем все необходимое сверх всего этого".

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Наполненные драмой выходные напомнили многим об оказании финансовой помощи банкирам в 2008 году, которые вызвали этот кризис. Эта помощь была в основном профинансирована налогоплательщиками и привела к тому, что многие избиратели выразили свой гнев во время следующих выборов. Чиновники Белого дома заявили репортерам, что на этот раз антикризисные меры не приравниваются к финансовой помощи.