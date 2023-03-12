Эта настройка обеспечит быстрый и легкий доступ к платформе OpenAI практически из любого места.

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Выпущенное на прошлой неделе по цене 4 доллара и взлетевшее до 3-го места в категории "утилиты" watchGPT - это приложение для Apple Watch использующее ChatGPU. На сайте разработчика объясняется, что пользователи могут получать ответы на вопросы, генерировать длинные ответы без ввода текста и делиться любыми ответами ИИ в социальных сетях или с помощью текста. Это позволяет пользователям иметь доступ к "огромному источнику знаний и общаться с интеллектуальным компьютером в режиме реального времени".

Интересно, что это приложение не будет ограничено Apple Watch, поскольку уже продемонстрировано тестирование ChatGPT на часах Amazfit с аналогичной функциональностью.

Некоторым творческим людям также удалось интегрировать ChatGPT с Siri с помощью ярлыков Apple. Чтобы получить это пользователи должны добавить ярлык, внедрить личный ключ API ChatGPT и настроить некоторые параметры. Все это описано на странице Yue-Yang GitHub здесь или в инструкциях по настройке непосредственно в ярлыке здесь. Ярлык также позволяет пользователям придавать ChatGPT любую личность, которую они хотят увидеть в своих ответах, от шутника до шеф-повара или даже знаменитости, как у бота Bing.

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