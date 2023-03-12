Ученые составили карту мозга насекомого с более чем 3000 нейронов.

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Группа ученых из Кембриджского университета опубликовала полную реконструкцию мозга личинки дрозофилы. Да, предмет для исследования может показаться странным, учитывая, что садовая разновидность крошечная и довольно распространенная. Тем не менее плодовые мушки были главными кандидатами на картирование их мозга из-за их способностей к обучению и социального поведения дополненного сложными физическими сенсорными данными.

Получившийся синаптический коннектом или карта мозга включает 3106 нейронов, 548000 синапсов, а также доли мозга и нервный ствол. По словам команды это самый полный и подробный коннектом когда-либо воссозданный из всего, что есть в царстве животных. В прошлом коннектомы рисовались вручную цветными карандашами, но с гораздо меньшим уровнем детализации. Коннектом который вы видите здесь создавался командой Кембриджского университета в течение 12 лет. Используя электронный микроскоп ученые визуализировали тысячи срезов крошечного органа толщиной всего в несколько нанометров.

Был разработан специальный программный алгоритм для категоризации и анализа нейронов и синапсов мозга насекомого. Исследователи собрали воедино типы клеток/синапсов, нервные пути и паттерны и даже некоторые функции мозга. С помощью карты ученые обнаружили, что нервные пути между полушариями очень плотные (облегчая межполушарную коммуникацию), в то время как синапсы в некоторых областях мозга повторяются и усиливаются.

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Исследователи надеются, что в будущем можно будет собрать и изучить больше коннектомов животных, что возможно улучшит наши знания об архитектуре биологических цепей. Кроме того это также может привести к улучшению разработки нейронных сетей и робототехники ИИ.