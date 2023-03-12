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Overdrive Cyberpunk 2077 RT был первоначально объявлен во время запуска серии RTX 40 как бесплатное обновление для всех владельцев Cyberpunk 2077, но у этого режима никогда не было официальной даты выпуска, и он до сих пор не выпущен. NVIDIA объявила, что этот режим будет включать в себя еще несколько функций трассировки лучей, помимо эффектов RT уже присутствующих в игре включая прямое освещение RTX, изменение порядка выполнения шейдеров (SER), микрокарты непрозрачности и шумоподавление NVIDIA в реальном времени.
Все эти новые технологии дают режиму RT Overdrive гораздо более высокую визуальную точность и производительность в эффектах RT которые визуализируются игровым движком. Увеличение количества отражений лучей от одного до нескольких, визуализация многих объектов мира, таких как неоновые вывески, уличные фонари, автомобильные фары и многое другое. Кроме того, он отображает все отражения RT с полным разрешением.
Трассировка пути использует трассировку лучей в моделировании освещения, но она более сложна в вычислительном отношении. Трассировка пути использует сотни (или тысячи) лучей и рассчитывает как они отражаются от объектов, чтобы создать лучшее приближение к истинным световым эффектам, включая мягкие тени и общее глобальное освещение.
NVIDIA не сообщает, какие именно эффекты RT будут улучшены с помощью трассировки пути, но в объявлении конференции GDC говорится, что ее технология трассировки пути RTX обеспечит идеальные мягкие тени и непрямое освещение в полностью динамических средах от всех источников света. Это говорит о том, что NVIDIA и CD Project Red могут переработать большинство эффектов RT Cyberpunk 2077 с помощью трассировки пути и ввести в игру новые эффекты, такие как RTX Global Illumination.