для увеличения пропускной способности в 1,5 раза по сравнению с GDDR6

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Потребительские видеокарты текущего поколения используют GDDR6 или GDDR6X для удовлетворения требований к видеопамяти. Потребность в более быстрой и качественной графике при повышенном разрешении означает, что пропускная способность обеспечиваемая этой технологией памяти начинает достигать своих пределов. Ситуацию усугубляет то, что разработчики видеокарт сокращают ширину шины памяти от поколения к поколению, чтобы снизить затраты на сборку.

GDDR6 появилась в 2018 году с обещанием удвоить производительность установленного стандарта VRAM GDDR5. Действительно GDDR6 дебютировала со скоростью 14 Гбит/с, а в настоящее время скорость ее лучших образцов достигает 24 Гбит/с. Между тем GDDR7 обещает еще одно "удвоение" пропускной способности. На самом деле заявлено, что она дебютирует со скоростью 36 Гбит/с.

Если добавить к этим скоростям некоторый контекст, то видеокарта GDDR7 36 Гбит/с с 384-битной шиной обеспечит пропускную способность 1,70 ТБ/с. Текущее поколение GeForce RTX 4090 имеет 21 Гбит/с GDDR6X на 384-битной шине, что обеспечивает пропускную способность 1,05 ТБ/с. Видеокарты следующего поколения с их видеопамятью GDDR7 подключенной к 256-битной шине, будут иметь пропускную способность около 1,15 ТБ/с. При более широком распространении пропускная способность примерно 575 ГБ/с будет доступна в конструкциях со 128-битными шинами памяти.

В отчете MyDrivers о серии RTX 50 с использованием GDDR7 подчеркивается, что пока еще не опубликован соответствующий стандарт JEDEC. GDDR7 все еще официально находится в стадии разработки, но Samsung объявила о работе над ней в конце прошлого года, а Cadence недавно анонсировала первое в отрасли решение для проверки GDDR7.

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У разработчиков GDDR7 еще есть время на доработку технологии. Мы не ожидаем, что серия GeForce RTX 50 дебютирует до второго полугодия 2024 года, а видеокарты AMD на базе архитектуры RDNA 4 ожидаются в аналогичные сроки.