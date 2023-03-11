Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Discord использует чат-бота Clyde с ChatGPT AI для миллионов серверов
Теперь мессенджер расширяет возможности ИИ, добавляя на платформу несколько новых возможностей.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

В последнее время интерес к ИИ растет с появлением нескольких новых чат-ботов AI с функциональностью ChatGPT. В связи с растущим интересом появилось почти 3 миллиона серверов Discord которые включают возможности ИИ. Discord сообщает, что более 30 миллионов человек уже используют приложения AI на платформе каждый месяц. Поэтому неудивительно, что Discord пытается воспользоваться новым интересом к технологии, представив несколько собственных новых инструментов.

Одним из новейших дополнений ИИ к Discord является его интеграция с Clyde, полезным роботом платформы. Как только Clyde получит ИИ, он как и другие чат-боты сможет отвечать на вопросы и вести расширенные беседы с пользователями и их друзьями. Набрав @Clyde на сервере любой пользователь сможет общаться с Clyde на любом канале. Чат-бот также сможет начать обсуждение для группы друзей. Дружелюбный робот сможет рекомендовать плейлисты и получать доступ к GIF-файлам и смайликам, как и любой другой пользователь Discord. 

Еще одна новая функция которая уже стала доступной для ограниченного числа серверов, - это AutoMod AI. AutoMod была очень удобна для многих серверов Discord, так как она была добавлена в прошлом году, автоматически блокируя более 45 миллионов нежелательных сообщений с серверов, прежде чем они будут опубликованы.

Теперь Discord выводит AutoMod на новый уровень используя возможности больших языковых моделей. Модераторы на любом сервере смогут использовать AutoMod AI, который будет использовать технологию OpenAI для поиска и оповещения модератора всякий раз, когда кто-то нарушает правила. При этом AutoMod опирается на контекст беседы.

Не все могут регулярно заходить в Discord. Это означает необходимость просмотреть все сообщения, которые были опубликованы между проверками, чтобы наверстать упущенное. Сводки переписок созданные искусственным интеллектом значительно упростят и ускорят общение.

Эта функция может объединять потоки сообщений в темы предоставляя более интуитивно понятный способ наверстать то, что кто-то пропустил. Сводки разговоров тестируются на ограниченном количестве серверов начиная со следующей недели и их можно будет включить в настройках сервера.

Если вы разбираетесь в технологиях искусственного интеллекта Discord AI Incubator может вас заинтересовать. В прошлом году платформа объявила о создании своего первого экосистемного фонда и о выделении 5 миллионов долларов на финансирование стратегических партнеров, разработчиков и стартапов на ранней стадии в попытке привнести свой творческий потенциал в Discord. Теперь в рамках этого финансирования Discord запускает инкубатор ИИ и выделяет ресурсы разработчикам которые хотят создать AI на платформе. Разработчики могут узнать больше на discord.com/build.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#discord #искуственный интелект
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Jasper AI - альтернатива ChatGPT без списка ожидания и с расширением для Chrome
ИИ генератор изображений Midjourney позволяет создавать настоящие шедевры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал в чём секрет успеха ЧВК "Вагнер" и почему вагнеровцы самые боеспособные
15
Евгений Пригожин: Каждый недополученный снаряд - это погибший наш товарищ
9
Пригожин: "Вагнер" готов сотрудничать с кем угодно, кроме ЦРУ, СБУ и кенгуру
7
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
14
Опубликован полный список достижений Cities: Skylines 2 - разбор информации
2
Пригожин: если ЧВК «Вагнер» перестанет существовать, то нас ждёт тотальное поражение
7
БПЛА Ланцет уничтожил британский ЗРК "Stormer HVM" и показал видео с поражением техники
8
После передачи Украине еще миллиона снарядов Запад потеряет способность воевать
15
10 новых Т-14 Армата замечены на пути в зону СВО – куда направлялся самый мощный танк армии РФ
9
Популярный симулятор выживания Sons of the Forest получил первый большой патч с массой правок
+
Ремейк Resident Evil 4: впечатления от демоверсии и ожидания релиза
+
ВС РФ обрушили на ВСУ "гиперзвуковое возмездие" используя истребительную авиацию и боевые корабли
4
Норвегия передаст Украине две единицы ЗРК NASAMS на замену уничтоженным
7
29 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили официальную глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13
1
ASUS представляет игровую мышь ROG Strix Impact III
1
ФРС США нанесла очередной удар по криптовалютам – курс Биткоина снова ушёл на дно
7
Какое отношение зерновая сделка имеет к транзиту санкционных товаров через Турцию
2
В Mundfish «с очень большой вероятностью» допустили выход продолжения Atomic Heart
2
Следующие несколько месяцев будут решающими - Глава ЦРУ про Украину
1
iPhone 15 и iPhone 15 Plus потеряют две ключевые функции дисплея
6

Популярные статьи

Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ
5
Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
15
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
86
Об отечественных операционных системах
71
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
53
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
14
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
64
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
39
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
17
Почему китайские бренды наводнили розницу не очень дешевыми и посредственными видеокартами
17

Сейчас обсуждают

Александр Молотков
00:50
Ага - расскажите это реальным владельцам RX6900XT... Проблемы есть и дрова реально кривые - обидно блин...
Предположительно, новый графический драйвер AMD в редких случаях снижает результаты 3DMark Time Spy
32Влад32
00:48
Читеров надо либо лечить в психушке, либо сажать в тюрьму. Они портят жизнь нормальным людям.
Российский геймдев забанил почти семи тысяч читеров
Александр Молотков
00:47
Про картинку "Красивее" я ещё с натяжкой соглашусь - просто разная фильтрация текстур (это было у AMD ещё испокон веков - далеко ходить не нужно - в том же Чистом небе на первой локации в начале есть ...
Предположительно, новый графический драйвер AMD в редких случаях снижает результаты 3DMark Time Spy
REY_B_
00:44
Вопрос подготовки электромобиля к стране эксплуатации. - Для северных стран нужна теплоизоляция батареи и её подогрев. Немножко пенопласта весьма порешает.
По сведениям портала thisismoney.co.uk зимние условия резко снижают пробег электромобилей
32Влад32
00:43
А кого там монголам было брать? То же мне - профессор исторических наук. Свалил все в кучу и какие то непонятные выводы делаешь.
Медведев прокомментировал возможное переименование на Украине России в Московию
REY_B_
00:37
Юзаю Brother, никакой проблемы нет. Доступно, сердито, контора уважаемая (особенно швеями). Просто не покупайте HP, и все дела!
HP с новой прошивкой блокирует сторонние картриджи для принтеров
32Влад32
00:35
Надеешься, что снова появятся шикарные обзоры мониторов? По нынешней жизни и по нынешним ценам - не до жиру. А так хоть поболтать можно.
Пригожин назвал точную стоимость снарядов, которые ЧВК «Вагнер» тратит за 1 месяц боёв в Бахмуте
Сергей Vorvort
00:33
Значит дела у Nvidia еще хуже чем я думал.
RTX 4070 выйдет 13 апреля и станет самой доступной видеокартой нового поколения
32Влад32
00:31
Оказывается не все можно на 3D принтере распечатать. Станки рановато выбрасывать.
Запуск ракеты с напечатанным на 3D принтере двигателем окончился провалом
Владимир Королев
00:31
В Абхазии была регулярная армия Украины? Идиот😆😆😆
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем