Теперь мессенджер расширяет возможности ИИ, добавляя на платформу несколько новых возможностей.

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В последнее время интерес к ИИ растет с появлением нескольких новых чат-ботов AI с функциональностью ChatGPT. В связи с растущим интересом появилось почти 3 миллиона серверов Discord которые включают возможности ИИ. Discord сообщает, что более 30 миллионов человек уже используют приложения AI на платформе каждый месяц. Поэтому неудивительно, что Discord пытается воспользоваться новым интересом к технологии, представив несколько собственных новых инструментов.

Одним из новейших дополнений ИИ к Discord является его интеграция с Clyde, полезным роботом платформы. Как только Clyde получит ИИ, он как и другие чат-боты сможет отвечать на вопросы и вести расширенные беседы с пользователями и их друзьями. Набрав @Clyde на сервере любой пользователь сможет общаться с Clyde на любом канале. Чат-бот также сможет начать обсуждение для группы друзей. Дружелюбный робот сможет рекомендовать плейлисты и получать доступ к GIF-файлам и смайликам, как и любой другой пользователь Discord.

Еще одна новая функция которая уже стала доступной для ограниченного числа серверов, - это AutoMod AI. AutoMod была очень удобна для многих серверов Discord, так как она была добавлена в прошлом году, автоматически блокируя более 45 миллионов нежелательных сообщений с серверов, прежде чем они будут опубликованы.

Теперь Discord выводит AutoMod на новый уровень используя возможности больших языковых моделей. Модераторы на любом сервере смогут использовать AutoMod AI, который будет использовать технологию OpenAI для поиска и оповещения модератора всякий раз, когда кто-то нарушает правила. При этом AutoMod опирается на контекст беседы.

Не все могут регулярно заходить в Discord. Это означает необходимость просмотреть все сообщения, которые были опубликованы между проверками, чтобы наверстать упущенное. Сводки переписок созданные искусственным интеллектом значительно упростят и ускорят общение.

Эта функция может объединять потоки сообщений в темы предоставляя более интуитивно понятный способ наверстать то, что кто-то пропустил. Сводки разговоров тестируются на ограниченном количестве серверов начиная со следующей недели и их можно будет включить в настройках сервера.

Если вы разбираетесь в технологиях искусственного интеллекта Discord AI Incubator может вас заинтересовать. В прошлом году платформа объявила о создании своего первого экосистемного фонда и о выделении 5 миллионов долларов на финансирование стратегических партнеров, разработчиков и стартапов на ранней стадии в попытке привнести свой творческий потенциал в Discord. Теперь в рамках этого финансирования Discord запускает инкубатор ИИ и выделяет ресурсы разработчикам которые хотят создать AI на платформе. Разработчики могут узнать больше на discord.com/build.

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