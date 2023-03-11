Новый кристалл способен работать на тех же частотах, что и исходный чип, но при более низких напряжениях.

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Пользователь Reddit случайно обнаружил новый кристалл на своей видеокарте RTX 4090 Founders Edition, когда он снимал кулер Founders Edition, чтобы заменить его водоблоком. К счастью незначительное изменение имени привлекло его внимание, чтобы он поделился подробностями своего открытия на Reddit. Учитывая послужной список NVIDIA с предыдущими обновлениями кристаллов, сомнительно, что NVIDIA поделится какими-либо официальными подробностями о новой модели чипа.

Пользователь также обнаружил пару других изменений, внесенных в RTX 4090 Founders Edition помимо обновления кристалла. Карта которую он получил также включала новое обозначение платы 16F1 и новый BIOS 95.02.26.00.02. Это неудивительно поскольку новый кристалл вероятно потребовал некоторых дополнительных настроек печатной платы и BIOS.

Он также подтвердил свои наблюдения об ограничении напряжения, показав изображения MSI Afterburner и ASUS GPU Tweak III с кривой V/F настроенной вручную для достижения максимального напряжения RTX 4090. Изображения явно показывают, что чип жестко заблокирован на уровне 1,07 В, несмотря на то, что кривая напряжения настроена на более высокий предел.

Это изменение имени очень похоже на недавнее обновление кристалла для RTX 4080, которое было произведено с кристалла AD103-300 до AD103-301. Сообщается, что этот обновленный кристалл имеет некоторые дополнительные улучшения стабильности. Аналог RTX 4090 вполне может иметь такие же изменения, но мы не можем подтвердить это официально.

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К сожалению мы вероятно никогда официально не узнаем, что изменилось в системе с этим новым кристаллом AD102-301-A1, но похоже, что любые будущие модели графических процессоров AD102 немного снизят энергопотребление во время игры.