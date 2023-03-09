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Какими бы ни были ваши чувства к Д. Роулинг или франшизе о Гарри Поттере, невозможно отрицать, что "Hogwarts Legacy" стала хитом. И это даже до запуска на консолях предыдущего поколения. Релиз игры на PlayStation 4 и Xbox One должен был состояться 4 апреля, но его перенесли примерно на месяц на 5 мая.
Эта новость исходит из твита с официального аккаунта Hogwarts Legacy в Твиттере. Версии игры на PS4 и Xbox One были отложены: "чтобы обеспечить максимальный комфорт в игре на всех платформах". Честно говоря приятно видеть, что игру откладывают из соображений качества, а не выпускают с ошибками только для того, чтобы позже исправить.
Неудивительно, что игре требуется больше времени для исправления ошибок на консолях. По крайней мере это не должно быть сюрпризом для тех, кто играл в версию для ПК. Хотя игра была далеко не в таком плачевном состоянии как некоторые недавние релизы для ПК (например Forspoken или Gotham Knights), в ней была своя доля ошибок, а также крайне непостоянная производительность даже на новом оборудовании. Консольные версии оказались лучше, поэтому возможно задержка всего на месяц.
Пока не упоминается о задержке обещанной версии игры для Switch, выпуск которой запланирован на май. Геймеры предполагают, что версия Hogwarts Legacy для портативных устройств Nintendo может быть "облачной" версией использующей потоковую технологию и требующей высокоскоростного подключения к Интернету для игры. Это не исключено, но мы подозреваем, что более вероятно игра будет просто значительно урезана, чтобы играть на портативном устройстве Nintendo.