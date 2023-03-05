Однако, начиная с конструкции кулера и заканчивая кнопочным контроллером RGB, он выглядит идентично Hyper 410R RGB от Cooler Master.

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У нас есть новичок в области оборудования для ПК, хотя это имя вам несомненно знакомо - Amazon. Крупный онлайн-ритейлер начал предлагать воздушный кулер для процессора с RGB-подсветкой под своим брендом Amazon Basics и как и другие товары собственного производства он имеет привлекательную цену.

Запрашиваемая цена составляет $ 27. За эти деньги вы получаете кулер с размерами 102 (Д) x 83,4 (Ш) x 136 (В) миллиметров. Он состоит из большого алюминиевого блока с многослойной конструкцией ребер и ряда из четырех медных тепловых трубок проходящих через них, которые помогают отводить тепло от процессора и распределять его по всему корпусу.

Фотографии и видео установки показывают, что тепловые трубки на блоке ЦП сплющены для прямого контакта со встроенным теплоотводом процессора. Он также поставляется с вентилятором PWM и кнопочным контроллером RGB-подсветки.

"Этот вентилятор работает с материнскими платами с сертификацией RGB. Его удобный кронштейн позволяет быстро и легко установить или снять его", - сообщает Amazon.

На странице продукта под видео Amazon ссылается на Cooler Master, как показано выше. Это может означать, что это продукт Cooler Master с новым брендом или что Amazon закупает кулер у того же производителя в Китае.

Габариты Amazon Basics и Hyper H410R RGB от Cooler Master одинаковы, как и характеристики вентилятора (уровень шума 29,38 дБ, скорость вращения вентилятора от 600 до 2000 об/мин и максимальный воздушный поток 34,1 CFM).

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Для справки: Hyper H410R RGB сейчас продается на Amazon по цене около 68 долларов.