Вместе с загадочным сообщением он разместил в Твиттере логотип Vice City.

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Рэпер Кертис "50 Cent" Джексон в последнее время публиковал мало музыки вероятно потому, что вместо этого он был сосредоточен на построении своей медиа-империи: более десяти лет он предоставлял свое имя, средства и творческий талант множеству фильмов и телепередач. Среди них было шоу "Власть", которое выходило с 2014 по 2020 год и пользовалось большим успехом у фанатов.

Судя по всему, то над чем сейчас работает Кертис "даже больше, чем Power" согласно его недавнему твиту. Практически подтверждено, что Вайс-Сити станет местом действия следующей игры Grand Theft Auto, а это означает, что Джексон вероятно сыграет какую-то роль - возможно, главную - в Grand Theft Auto 6.

Логотип, который твитнул 50 Cent

Если это так, то Джексон присоединится к традиции знаменитых актеров озвучивавших игры GTA. Нетрудно представить себе роль 47-летнего исполнителя в мире Grand Theft Auto. Его псевдоним был вдохновлен печально известным преступником 1980-х годов, и многие из его рэпов посвящены его жизни на улице.

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У Grand Theft Auto 6 нет даты выхода; Rockstar даже не подтвердила, что игра существует. Утечка в прошлом году сообщила на удивление мало, сообщая лишь, что в игре будет несколько главных героев, включая латиноамериканку по имени Люсия. Недавние утечки включают в себя информацию о том, что в игре будут представлены передовые технологии, в том числе "опередившая свое время" симуляция воды.