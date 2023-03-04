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Microsoft хорошо показала себя перед регулирующими органами ЕС после недавних сделок заключенных с Nintendo и NVIDIA. Сделки с двумя компаниями гарантируют доступ игроков к желанной франшизе Call of Duty в течение как минимум 10 лет.
План Microsoft по приобретению Activision-Blizzard-King стал своего рода испытанием для регулирующих органов как в Европе, так и в Америке. Регуляторы выразили обеспокоенность по поводу сделки, дающей технологическому гиганту несправедливое преимущество на прибыльном игровом рынке. Наибольшее внимание было сосредоточено на будущем популярной франшизы Call of Duty, даже несмотря на то, что Microsoft настаивала на том, что ее желание купить Activision-Blizzard-King связано главным образом с мобильным подразделением King.
Теперь говорят, что Microsoft рассчитывает получить одобрение антимонопольного законодательства ЕС после двух сделок заключенных на прошлой неделе. Сделка с Nintendo вернет франшизу COD игрокам Nintendo впервые после выхода Call of Duty: Ghosts для Wii U в 2013 году. NVIDIA впервые получит доступ к франшизе через свой сервис потоковой передачи игр GeForce NOW для ПК.
Представитель Microsoft сообщил агентству Reuters: "Наше обязательство предоставить долгосрочный 100% равный доступ к Call of Duty для Sony, Steam, NVIDIA и другим компаниям сохраняет преимущества сделки для геймеров и разработчиков и увеличивает конкуренцию на рынке".
Согласно сообщению Bloomberg, на прошлой неделе представители Microsoft и Activision встречались с антимонопольным органом Великобритании. Встречи являются попыткой развеять любые опасения регулирующих органов по поводу сделки. Это произошло после того как Управление по конкуренции и рынкам выразило обеспокоенность тем, что сделка может повысить цены и предоставить геймерам меньший выбор.
Даже если Microsoft и Activision смогут убедить регулирующие органы Великобритании и ЕС в том, что сделка не нанесет вреда рынку или геймерам, остается проблема Федеральной торговой комиссии США. Федеральная торговая комиссия выразила обеспокоенность тем, что такие игры как World of Warcraft, Diablo и Call of Duty больше не будет предлагаться на ряде устройств. На август 2023 года назначено слушание, чтобы агентство представило свою позицию перед судьей по административным делам.
"Microsoft уже показала, что может и будет скрывать контент от своих игровых конкурентов", - заявила Холли Ведова, директор Бюро по конкуренции Федеральной торговой комиссии.