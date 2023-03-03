Любитель сообщил, что он посвящал в течении "2 месяцев каждую ночь, после возвращения домой", чтобы завершить сборку ПК.

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В наши дни, когда вы делаете жидкостное охлаждение по индивидуальному контуру, вам нужно охлаждать почти каждый основной компонент на каждой отдельной плате. Это означает охлаждение памяти и блока питания, а также процессоров. По этой причине большинство людей используют материнские платы, предназначенные для жидкостного охлаждения, а также водоблоки с полным покрытием которые аккуратно подходят к видеокартам.

Пользователь PsychoOC опубликовал несколько фотографий своего персонального ПК с жидкостным охлаждением, который был сделан с не менее чем шестьюдесятью девятью отдельными водоблоками почти на каждом компоненте системы выделяющим тепло.

Большинство радиаторов смонтированны под столом.

Множество процессорных кулеров разделено на два отдельных контура приводимых в действие шестью насосами D5, а фактическое охлаждение обеспечивается шестью радиаторами, в том числе одним 240-мм и пятью 360-мм. Более 7,5 литров охлаждающей жидкости заполняют более 30 метров трубопровода в сборке. Как ни странно, в дополнение к самому ПК полоски ультрафиолетового света которые заставляют светиться охлаждающую жидкость, и флуоресцентно-оранжевые вентиляторы 2004 года выпуска также имеют жидкостное охлаждение.

Детальный снимок сокета ЦП, показывающий множество крошечных водоблоков в зоне VRM.

В ПК преобладает мощное железо: разогнанный Ryzen 7 7700X, Radeon RX 7900 XTX и четыре планки оперативной памяти DDR5. PsychoOC опубликовал скриншот стресс-теста 3DMark который показывает, что почти каждый компонент в системе комфортно работает при температуре ниже 30 °C. Возможно это не должно быть сюрпризом, учитывая количество оборудования задействованного в охлаждении, но это впечатляет, учитывая, что у него нет чиллера, а только охлаждение окружающим воздухом.

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PsychoOC заявил что опубликует свои результаты разгона через неделю или две.