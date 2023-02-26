Он имеет восьмиядерный процессор Dimensity 930, 6,6 дюймовый ЖК экран, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти.

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Сегодняшние мобильные сети более широко доступны, чем когда-либо прежде, предлагая высокоскоростную передачу данных в некоторых областях где даже нет проводной широкополосной связи. Но наземной связи может быть недостаточно - спутниковая связь возможно станет следующим шагом в развитии, поскольку Apple, Google, SpaceX и T-Mobile работают над тем, чтобы помочь вашему телефону общаться со спутниками. Британский производитель мобильных телефонов Bullitt Group представил первое Android-устройство с поддержкой спутникового обмена сообщениями.

Для большинства людей рассматриваемое устройство будет продаваться как Motorola Defy 2. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке этот телефон претерпит незначительные изменения стиля и получит другое имя: CAT S75. Bullitt производит телефоны по лицензии, поэтому Motorola и Cat не участвовали в процессе разработки. Важной особенностью телефона является то, что он оснащен недавно анонсированным чипсетом MediaTek MT6825 который поддерживает спутниковую связь.

Когда вы пытаетесь отправить сообщения на новые телефоны Bullitt, они попытаются подключиться через сотовую связь и Wi-Fi, как это делают все телефоны, но в случае отсутствия подключения к стандартным сетям они переключаются на спутниковую связь. Эта функция позволяет подключится к существующим геосинхронным спутникам с использованием стандарта технологии 3GPP NTN. Эта платформа поддерживает двусторонний обмен сообщениями, помощь SOS и совместное использование местоположения. Когда вы отправляете сообщение, оно приходит на телефон получателя в виде стандартного SMS, но для ответа ему необходимо установить приложение Bullitt Satellite Messenger. Стоимость сообщений оплачивает владелец телефона со спутниковой связью. Тарифные планы начинаются с 5 долларов в месяц за 30 двусторонних сообщений.

Телефон под маркой Motorola будет продаваться по цене 600 долларов. Однако он не будет напрямую конкурировать с Pixel 7. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1080p и частотой 120 Гц, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и восьмиъядерным процессором Dimensity 930. Камеры включает в себя 50-мегапиксельную основную, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 2-мегапиксельную для макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

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Эти телефоны будут поставляться со второго квартала 2023 года с Android 12, которому уже больше года. Однако Bullitt обещает два основных обновления ОС и ежеквартальные обновления в течение трех лет. В течение следующих двух лет компания заявляет, что продолжит обновлять телефоны по мере необходимости в зависимости от угроз.